A Solymár Imre Város Könyvtár nyitóprogramjának keretében könyvtári órákkal várta a középiskolásokat október 2-án, hétfőn délelőtt, majd délután Móser Zoltán Olvasatok című könyvsorozatának bemutatója következett.

– Móser Zoltán nevét elsősorban fotóművészként ismerik, ám irodalomtörténettel is régóta foglalkozik – hangsúlyozta Asztalosné Illés Tamara könyvtáros, majd hozzátette: Ehhez köthetők könyvei is, melyeknek immár nyolcadik, záró kötete jelent meg. A sorozat a középiskolásokat célozza meg, de a szülők, a magyar vagy ének szakos tanárok éppúgy forgathatják, sőt, bárki, akit érdekel a magyar, a záró kötetben pedig világ-irodalom.

Azokról az írókról és költőkről esik szó bennük, akik neve szerepel a tankönyvekben, de ezen köteteknek más célja van. Kiegészítik azokat, próbálják emészthetővé tenni az irodalomtörténetet. A könyvbemutatóhoz egy kerekasztal-beszélgetés is kapcsolódott Az irodalomtanítás jövője címmel. A beszélgetésben részt vett maga a szerző, illetve N. Horváth Béla irodalomtörténész és egyetemi tanár, Kutnyánszkyné Bacskai Eszter magyar nyelv és irodalom szakos gimnáziumi, valamint Karika Ágnes szakképző iskolai tanár. A beszélgetés részt vevői egyetértettek abban, hogy a mai fiatalokat nem könnyű megnyerni az olvasásnak, az irodalom szeretetének. Ennek egyik fő oka a média hatása, de sajnos a tantervek sem könnyítik meg a pedagógusok munkáját. Túl sok tananyagot kell belezsúfolniuk a mindennapokba, valamint a kronológiai szempontú irodalomtanítás sem a legmegfelelőbb. Új módszertanra lenne szükség, de ehhez a tananyagot is csökkenteni kellene. Móser Zoltán is ezzel a szemlélettel írta meg könyveit, melyeket egyfajta segédkönyvnek szán az irodalom oktatásához és tanulásához.

A számos kiváló előadás és program mellett október 3-án, kedden nyílt egy kiállítás is a könyvtárban, Czirok Róbert szekszárdi művész kávéfestményeiből. A Nyugat arcai című kiállításon írók, költők portréit tekintheti meg a közönség, melyek kávéval készültek.

– A megnyitót Büttl Zsófia Hanna szavalata színesítette, aki az egyik „nyugatos”, Kosztolányi Dezső versét mondta el. Czirok Róbert elmesélte az érdeklődőknek, miért is kezdett ezzel foglalkozni, szakmai kérdésekre is válaszolt, valamint felelevenítette a huszadik század első felének kávéházi életét, mely révén a Nyugat írói és a kávé összekapcsolódnak. A kiállítás a hónap végéig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.