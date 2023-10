Építészeti programokkal, koncertekkel, kerekasztal-beszélgetéssel várja az érdeklődőket november 20-ig a határokon átívelő Héttorony Fesztivál a kultikus Makovecz-épületekben, a már megszokott és új helyszíneken is a Fonó Budai Zeneház és a Kultúrpart szervezésében. – Az igényes szórakoztatás mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy a népzene és világzene hazai és külföldi csúcsteljesítményei eljussanak vidékre és a szomszédos országok magyarságához, valamint hogy a zene és építészet szerves kapcsolatára és lelki gyökereinkre ráirányítsuk a figyelmet – fogalmazott a sorozat koncepciójáról Kiss Ferenc, a Héttorony Fesztivál művészeti vezetője.

A programsorozat pénteken Pakson, a Szentlélek Templomban folytatódott. Itt „Isten csendjét az angyalok őrzik" címmel Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész előadásával emlékeztek Makovecz Imrére. A magyar organikus építészet megteremtőjéről szóló előadás után, 19 órától az ötvenéves Muzsikás együttes jubileumi koncertjét tekinthették meg az érdeklődők Kacsó Hanga Borbálával és Mester László “Pintyő”-vel kiegészülve a paksi szakrális térben, ahol a dallamok tényleg egészen az égig értek.

Horváth László fesztiváligazgatótól megtudtuk, a Muzsikás most először lépett fel két hete elhunyt pótolhatatlan tagjuk, Éri Péter Kossuth-, Liszt- és Womex életműdíjas népzenész, a táncházmozgalom meghatározó személyiségének halála óta. Az együttes koncertjét négyórás próba előzte meg. A jubileumi műsor előtt az együttes tagjai úgy fogalmaztak: a Muzsikás koncertjeiről fájón hiányzik Éri Péter, mind emberileg, mind zeneileg, nemcsak a színpadról, hanem a próbáikról, műhelymunkáikról is. Jelezték, hogy a zenekar tovább folytatja küldetését, a Kárpát-medencei népzene népszerűsítését, hiszen tudják, hogy miként közeli ismerősei szólították, Pityu is azt szeretné, hogy folytassák, amiért évtizedeken át együtt dolgoztak. Hozzátették, hogy koncertjeik ezért – alkalmanként vendégzenész kollégával kiegészülve – Éri Péterért is szólnak.

A pénteki koncert a szomorú esemény ellenére sem volt gyászos hangulatú, inkább örömtelien felemelőre sikerült. A zenészek az eredeti egyórás helyett másfél órás koncertet adtak. A zenészeket vastapssal jutalmazta a közönség, amely szinte alig fért el a templomban.

A fesztiváligazgató szerint a Szentlélek Templom az építészetnek és a Makovecz életműnek is fontos darabja, Paks és az ország ékköve, ahol mindig felemelő érzés játszani minden zenésznek. Horváth László ahogy fogalmazott, úgy érezte, péntek este mind Makovecz, mind Éri Péter szellemiségét sikerült méltón megidézni.