Erről beszélt tegnapi podcastünkben.

Ma elmeséli, hogyan és mikor találkozott először a gitárral, hogyan lett tanárnő, és milyen kórusokban énekel.

Mesél a családjáról is, akik közül hárman is a billentyűs hangszert választották. Lozsányi Tamás orgonaművész férje már többedik alkalommal lépett fel együtt egy egész koncert erejére a szintén orgonaművész fiukkal, Lozsányi Somával és a még tanuló, de zongorán és orgonán is gyönyörűen játszó Lozsányi Julianna lányukkal.

"Akinek tehetsége van valamihez, amit kapott talentumot, azzal élnie kell és azt neki csinálnia kell! Aki ezt nem teszi meg, az valami komoly dolgot vét saját maga ellen" - mondta Molnár Márta.