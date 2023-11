– Ha Annáról és az örökségről beszélünk megkerülhetetlen a családi kötelék, az anyai és apai ágon egyaránt meghatározó bukovinai székely származás – folytatta Filóné Ferencz Ibolya. – A közös gyermekkorunk és az a tény, hogy a Szőts mamáék háza csak néhány házzal állt arrébb, mint ahol én nőttem fel a Rákóczi utcában számos közös emléket idéz fel. Él bennem egy kép arról a kislányról, aki sámlira állva kavarta a rántást a leveshez, hogy mire Anna néniék a kapálásból megjönnek kész legyen az ebéd. Jó volt az önfeledt játék, de mindig volt kötelesség is! És azt is jól belénk vésték, hogyan kell egy „leánykának” viselkednie, mit szabad és mit nem. Fogták a kezünket és igyekeztek mindenre megtanítani, amit ők tudtak az élet minden területén. Annának megadatott, hogy mindkét nagymamája fogta a kezét, varrni, hímezni, szőni tanult tőlük. Gyermekként bizonyára még nem tudta, mekkora kincs, amit örökségül kapott. Örökség. A család a székelység évszázados öröksége. Ettől válik Anna művészete a csakis rá jellemzővé, egyedivé. Munkáiban forr egybe a múlt és a jelen. A hagyomány és a tehetség. Szabó Magda írja a Pilátusban „Az emlékeket, sajnos, nem lehet átadni senkinek örökségül.” Valóban így van, ugyanakkor azt gondolom jó felidézni, őket akár egy kiállítás megnyitó alkalmából is.