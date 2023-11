Médiatábor 44 perce

A diákújságírás hagyományait éltetik a gyönki gimnazisták

A kétnapos, idén augusztus huszonnyolc-huszonkilencedikén, a gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban tartott "Ein-Stein" médiatáborban is a diákújságírás hagyományait éltették tovább a diákok. Az Ein-Stein egyben az iskolaújságjuk neve is, és a napokban megjelent legújabb kiadványban számoltak be a gimnazista-újságírók a tábor eseményeiről, tapasztalatairól.

A diákújságírásnak nagy hagyománya van a gyönki gimnáziumban

A Tolnai Népújság és a TEOL Sajtó és Tanulás (SÉTA) programja 2005-ben indult, azzal a céllal, hogy a fiatalok megismerhessék a média világát. A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium két tanulója, Stósz Flóra és Folkmann-Papp Petra is aktívan részt vett annak idején a programunkban, és azóta is hasznosítják az újságírás terén szerzett tapasztalataikat. Természetesen a nyár végi médiatáborból sem hiányozhattak. A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium augusztus végi médiatáborának ötlete néhány éve érettségizett diákújságírók, szerkesztők elképzelése és szervezése alapján jött létre. A tábor résztvevői az első napon az Ein-Stein nevű iskolaújság következő számát tervezték meg, részt vettek Simon László természetfotós interaktív foglalkozásán, lefényképezték az oktatási intézmény rejtett zugait. A leendő médiások interjút készítettek Stósz Flóra "öregdiákkal", valamint faggatták a gimnázium volt és jelenlegi igazgatóit is. A második nap Biró Gábor "öregdiák" Média a felsőoktatásban című előadásán vettek részt. A táborban közösen alkották meg az iskolaújság legújabb, azóta már megjelent számának tematikáját. A tábor résztvevői az első napon az Ein-Stein nevű iskolaújság következő számát tervezték meg (Beküldött fotó) – Nemcsak a média világa iránti érdeklődés, hanem a gimnázium az, ami összeköti az "öregdiákokat" és a jelenlegieket, ez a lapszám összeállításánál is szempont volt – ismertette lapunknak Szegletes Zsuzsa pedagógus, táborszervező. Hozzátette, hogy a diákújságírásnak a gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban nagy hagyománya van, Ein-Stein iskolaújságjukat 1991-ben alapították. Az elnevezés szójáték, ami utal a gimnáziumban zajló magas szintű nyelvoktatásra is. Az újság jelenlegi arculatát 2017-ben nyerte el, amikor egy lelkes diákcsapat kezébe került a szerkesztés. A diák- és ifjúsági újságírókat összefogó DUE médiahálózat pályázatán 2019-ben diákújság kategóriában országos harmadik helyezést értek el a megújult diáklapjukkal.

