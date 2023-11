Sütő Györgynek már gyermekkorában is az alkotás adott egyfajta menedéket, ahogy saját maga fogalmazott a festés és a rajzolás jelentette a saját kis világát, ahová szívesen elvonult.

– Először ceruza rajzokat készítettem, amiket próbáltam kiszínezgetni – emlékezett vissza a művész, majd hozzátette: a szakközépiskolában már voltak kiállításaim, de komolyabban az alatt az egy év alatt foglalkoztam az alkotással magával először, amikor a Kaposvári Művészeti Főiskola vizuális kultúra szakára jelentkeztem 2005-ben. Sajnos anyagi okok miatt egy év után ott kellett hagynom az iskolát.

Az airbrush technikával a tapolcai képzőművészkörben ismerkedett meg, négy éve foglalkozik vele.

– A helyi képzőművészkörbe jelentkeztem, és szerencsémre felvételt is nyertem, így nemcsak önálló, de rengeteg közös kiállításon is szerepeltek már a képeim. A körből ismertem meg egy illetőt, aki ezzel a technikával foglalkozik, ő mutatta meg az alapokat. A rövid tanfolyam után teljesen beleszerelmesedtem, és azt vettem észre, hogy egyre több eszközt vásároltam már hozzá.

Képeinek témái változóak, elmondása szerint absztraktok, szereti elmosni a határokat a valós és a vélt világ között. Főállásban ápolóként dolgozik egy idősek otthonában, ami elmondása szerint sokszor nyomot hagy benne.

– A munkám miatt van, hogy napokig, de akár hetekig készül egy-egy képem, mivel a festésre már nem marad idő. Szeretem a tudatos és tudattalan világ közti határt elmosni, amit úgy gondolom, a képeim is elég jól tükröznek. Emellett az érzéseimet is bemutatják, hiszen napi szinten találkozom az időskori testi és szellemi, mentális leépüléssel, ami nyilván nyomot hagy bennem. Ezt is próbálom kifesteni magamból.

Györgynek nemrég volt kiállítása Veszprémben, Lesenceistvándon, Ajkán és Budapesten, de kiállították már képeit Velencében és Prágában is. Több virtuális kiállításon is megjelentek már művei, amik külön díjazásban részesültek. Olyan kortárs művészeknek követi a munkásságát, mint Rafa Fonseca (Dél Amerika) vagy Peter Gric (Ausztria) festőművészek.

Nagymányokon a Bennem élő világ című kiállítása november 30-ig tekinthető meg.

– Szeretnék köszönetet mondani Huckerné Linde Juditnak a Nagymányoki Közművelődési Központ vezetőjének, hogy létrejöhetett ez a kiállítás, Bartucz Máté polgármester úrnak, aki a megnyitót sajnos nem tudta megvárni egyéb kötelezettségei miatt, Markovics Mihály dekoratőr- és ikonfestőnek, aki nem a megszokott, hanem performance jellegű előadásával nyitotta meg a tárlatot, Melcher Ákosnak, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékének, hogy zongorán közreműködött, a Nagymányoki Városi Fúvószenekar erre az alkalomra alakult kvartettjének: Tekauer-Dürr Anitának, Neubauer Antalnak, Neubauer Norbertnek, Orbán Rolandnak, valamint Nagy Stefániának és Linde Gyulának a technikai segítséget és mindenkinek, aki megtisztelt és eljött a kiállításom megnyitójára. Legfőképpen pedig feleségemnek, aki mindenben támogat, és menedzseli a munkámat.