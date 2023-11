Nemzetközi elismerésben részesült nemrégiben a szekszárdi Illyés Gyula Könyvtár. Rotterdamban rendezték idén a könyvtárosok világkongresszusát, ahol a zöld könyvtári díjak sorsát is ismertette az IFLA, vagyis a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége. A szekszárdi intézmény a második helyezést érte el ebben a kategóriában, ami nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is kimagasló eredmény.

Arról, hogy mitől zöld egy könyvtár, Kovács Norbertet, az Illyés Gyula Könyvtár munkatársát, a könyvtári öko munkacsoport vezetőjét kérdeztük, aki Rotterdamban prezentálta a pályázatot. A kezdetekről elmondta, hogy miután Minősített Könyvtári címmel ismerték el az intézményt, keresték a továbblépési lehetőségeket, és 2020-ban megalakult a könyvtár zöld munkacsoportja. Inspirációt jelentett például Mészöly Miklós személye. Amellett, hogy a szekszárdi író néhány művében megjelent a zöld szemlélet, életmódjában is ezt képviselte. Emellett pár éve elkezdődött a könyvtárnak új, korszerű otthont nyújtó Tudásközpont építése, ami hosszútávon a fenntarthatóságot szolgálja.

Számos „zöldítés” viszont már a mostani helyszínen elérhető. Ilyen a tematikus öko-gyűjtemény, ahol ökológiai témájú köteteket lehet elérni. A témával gyakorlatias szempontból is foglalkoznak, hiszen többek között olyan könyvek is megtalálhatóak, amelyek ahhoz adnak segítséget, miként lehet környezettudatosabbá alakítani egy háztartást. A felnőtt és a gyermekkönyvtárban is van úgynevezett ökopolc, ahol a zöld téma legfrissebb kiadványait lehet elérni.

De már nemcsak könyveket lehet kikölcsönözni a bibliotékából, hanem magkönyvtár is működik ott. Németországban, Csehországban és az Egyesült Államokban nagy hagyománya van ennek, hazánkban pedig az óbudai könyvtár volt e téren az úttörő. A magkönyvtár lényege, hogy magokat gyűjtenek és katalogizálnak, amelyekből lehet vinni, majd amikor az elültetett növény újra magokat hoz, akkor azokból vagy más növény magjaiból ad vissza a könyvtárnak a felhasználó. Elsősorban tájjellegű növények szaporítását szeretnék így elősegíteni, ha lehet, vegyszermentesen.

Mindemellett a hálózatépítést is fontosnak tartják. A vármegye tíz térségi vagy kistelepülési könyvtára csatlakozott eddig a „zöldítéshez”, országosan pedig azokkal az intézményekkel törekednek együttműködésre, amelyek zöld könyvtárként élen járnak. A civil szférával is szoros kapcsolatban állnak, amelyet a Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége is méltatott a díj odaítélésénél. A partnerek között van többek között a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi csoportja, a Zöldtárs Alapítvány és a Jane Goodall Intézet is, amelynek köszönhetően egészen Afrikáig nyúlik a szekszárdi olvasók segítsége. A mobiltelefonok előállításához szükséges koltán ércet Afrikában, veszélyeztetett fajok, például gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket. A telefonok visszagyűjtésével – amire a szekszárdi könyvtárban is van lehetőség –, elősegíthető az újrahasznosítás, és így visszaszorítható az élőhelyek pusztítása.

Kovács Norbert ugyanakkor hozzátette, hogy korábban is számos olyan programjuk volt, amely a zöld szemléletet képviselte, például az olvasókkal közös túrák, amelyek igen népszerűek a családok körében, vagy éppen újrahasznosító foglalkozások a gyermekkönyvtárban. A szociális elkötelezettség szintén fontos eleme a zöld könyvtárságnak. A Mazsola baba-mama klubban egyebek mellett hangsúlyt kap a környezettudatos szemlélet, az Otthon a könyvtárban programmal értelmi sérülteknek nyújtanak zenés könyvtári élményt, különböző gyűjtésekkel pedig rászorulóknak segítenek.

Zöld könyvtárként különböző előadásokat is szerveznek a vármegyei könyvtárban, és a jövőbeni tervek is egyre inkább kirajzolódnak. Szeretnék a városban is jobban képviselni a zöld szemléletet, elmélyíteni az együttműködéseket, illetve bővíteni a szolgáltatások körét. Ezek közé tartozik a dolgok könyvtára, amely lehetővé tenné, hogy olyan használati tárgyakat lehessen kölcsönözni, amelyekre nincs minden nap szükség. Ezzel csökkenteni lehetne a felesleges vásárlásokat, valamint azok számára is elérhetővé tenni bizonyos dolgokat, akik nem engedhetik meg maguknak a megvételüket.