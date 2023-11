Brauerné Pálfi Andrea pontosan öt évvel ezelőtt állította ki műveit a bonyhádi művelődési központ emeletén.

– Közös kiállításunkat 2018-ban tartottuk két lányommal, Izával és Mírával - emlékezett vissza az alkotó. Szerencsére úgy fest, hogy a művészi véna tovább öröklődött a családban. Annak idején Kovács Feri bácsinál kezdtem ismerkedni a különböző rajzolási és festési technikákkal, eleinte mondhatni a bőség zavarában főként ezek érdekeltek.

Középiskolásként már inkább a grafikák felé húzott a szívem, érettségi után pedig már más dolgok váltak fontosabbá. Andrea egy véletlen folytán kezdett foglalkozni a mozaikkészítéssel, amikor összetört egy porcelánkészlete. Oktatóvideókból és cikkekből próbálta megtanulni, hogyan kezdjen hozzá a mesterséghez.

– Sok sikertelen próbálkozás után saját technikát dolgoztam ki, és csak később éreztem elégedettnek magam. Szerencsére a családom mindenben támogat. Sokféle anyaggal dolgozom, és főként természet ihlette motívumokat használok. Nem adok címet a képeimnek, így nem szorítom keretek közé a kép nézőjét. Így válhatnak részesévé a képnek.

A Mozaik című kiállítást a város polgármestere, Filóné Ferencz Ibolya nyitotta meg:

– Mint oly sokan mások, Andi is kisiskolás kora óta tagja volt a rajzszakkörnek. Annak a körnek, amelyben több, mint hét évtizedes fennállása óta korosztályok sokasága ismerkedett a képzőművészettel, tanult egyfajta látásmódot, nyitottságot a szépre. Bíztatást és iránymutatást kapott tanárától, Feri bácsitól, aki 1970-től vezette a Bonyhádi Képzőművészeti Kört több mint ötven éven keresztül.

Az elmúlt év júniusában a könyvfesztiválon mutattuk be a nagyközönségnek azt az önkormányzat kiadásában megjelent könyvet, melyből megismerhetjük az elmúlt hetvennégy év történetét, a kör egykori vezetőit, és mindazokat, akik tagjai voltak. Részletesebben azokról olvashatunk, akiknek későbbi életében is valamilyen formában meghatározó szerepe volt, van a képzőművészetnek. Köztük Brauerné Pálfi Andreáról is.

Hadd idézzek most a könyvből, hogy emlékszik erre az időszakra ő maga:

Mindig kedveltem az alkotást, kisgyerekként megismerkedtem a kréta, a vízfesték, a tempera alkalmazásával, majd később tanár úr segítségével számos más technikába betekinthettem, ilyen például a tűzzománc, a pasztell. Akkoriban még nem sejtettem, hogy az együtt töltött délutánok milyen hatással lesznek későbbi életemre. A körben folyó munka mindig felszabadult volt, ugyanakkor tudatos. Tanár úr igyekezett mindenkit a lehető legnagyobb alázattal terelgetni a technikák útvesztőjében, kiváló érzéke volt hozzá, hogy meglássa, ki melyik eszköz használatakor a legügyesebb.

Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, akkor még mozaikról szó sem volt! Elgondolkodtam rajta akkor: miért pont a mozaik?

Részben erre is választ kaphatunk a már idézett könyvből: „A mozaiknak türelmes, precíz, részletekre fókuszáló alkotóra van szüksége, ebben találtam meg önmagam.”

Végeztem egy kis kutatást. Családtagokat kérdeztem arról milyen tulajdonságát említenék elsőként Andinak, ami a legjellemzőbb rá. A válaszok nem okoztak meglepetést. Az első pillanatban bárki által tapasztalt kedves, segítőkész jellem türelmes, fegyelmezett, megfontolt személyiséget takar. Egy olyan alaptermészetet, mely elengedhetetlen a mozaik készítéséhez.

A türelemről jutott eszembe az első találkozásom Andi egyik alkotásával. Társulási Tanácsülést tartottunk a panzió nagy termében. Falait már akkor az általa készített képek díszítették. Köztük egy olyan lófejet ábrázoló kép, mely apró egyformára metszett szőlővenyigéből készült. Amikor jobban, közelebbről szemügyre vettem akkor látszott valójában miből állt össze a teljes kép.

Első gondolatom az volt, hogy ez eszméletlen! Hogy lehet valakinek ennyi türelme, hogy lehet ennyire precízen megalkotni egy ilyen képet? Később egy beszélgetés során azt is megtudtam, hogy Andi édesapja volt a segéd, akinek pontosan kellett követni minden utasítást!

Apró, pár centis, milliméterre egyforma darabokra vágni több száz vesszőt. Milyen jó érzés, amikor van kihez fordulni, amikor tudjuk, hogy a szerető összetartó család a biztos háttér ott van mögöttünk.