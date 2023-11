A hagyományokhoz híven ezúttal is gazdag és színes kínálat jellemzi a kölesdi Felnőtt Honismereti Szakkör legújabb kiállítását. A használati tárgyak, viseletek, iratok, fényképek és más emlékek látványosan tárják az érdeklődők elé a község és környéke múltját.

A megannyi érdekesség között ott szerepel Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros, az 1708-as kölesdi csata győztes hadvezérének jelentése, a Koritsánszky és Jeszenszky báró családokat emberközelbe hozó fotótár, az iparos ősök, név szerint a Kajdi és Fájt család tevékenységét ismertető dokumentáció, avagy a helyi sajtüzem több emléke.

Különleges előzmény és külön fejezetet érdemlő történet kapcsolódik a XVIII. századból származó alsópéli iratokhoz. Mint azt dr. Kiszler Gyuláné szakkörvezető – a kiállítás anyagának összeállítója és rendezője – portálunknak elmondta, ezt a kidobott iratcsomagot néhai jó ismerőse, Bátai József találta meg 1944-1945 telén a határban.

A fellelt anyagot hazahozta és szerencsére nem tüzelte el, hanem házának padlásán, letakarva tárolta. Évtizedekkel később a ház új tulajdonosai az iratokat a szakkör vezetőjének adták. Dr. Kiszler Gyuláné ekkor, a tüzetes áttekintés után nyugtázta, hogy a csomagban mintegy háromszáz évvel ezelőtt keltezett iratok is lapultak. Méltó helyük és kezelésük – mint arról már meg is született a megállapodás – Szekszárdon, a vármegyei Levéltárban lesz.

Az „Amit megőriztünk” című, a sorban immár a harminckettedik – november 30-ig megtekinthető – tárlat szombaton délután az IKSZT Galériás termében nyitotta kapuját. Greifenstein József polgármester köszöntője után dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke osztotta meg gondolatait a közönséggel.

Elismerő szavakkal méltatta dr. Kiszler Gyuláné munkásságát: az immár nyugdíjas pedagógus több mint negyvenöt éve végzi a településen példaértékű értékféltő, értékmentő, gyűjtő és közösségépítő tevékenységét.

A szakkör vezetője szintén a közönség elé állt és eleget tett egy kellemes kötelezettségének. Köszönő emléklappal honorálta Németh János és Némethné Kőszegi Julianna tevékenységét. A kölesdi gyűjteményt gyarapító házaspár régi munkaeszközök és tárgyak restaurálásában is jeleskedett.

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” – az idézet Morus Tamás tollából származik. Napjainkban is nagy jelentőséggel bír e mondat, hiszen azok a tettek, alkotások, melyek a múltunkhoz tartoznak, melyek a hagyományainkat jelentik, melyeket megmentésre, megőrzésre, továbbadásra fontosnak tartunk, közösséggé formálnak bennünket.

A múlt színes tablója tárult a kölesdi kiállítás közönsége elé. Fotó: Barteczka Mária

Dr. Kiszler Gyuláné – Éva –, magyar-történelem-orosz nyelv szakos tanár, aki ifjú éveit tekintve Csurgóhoz, egyetemi tanulmányait tekintve pedig Pécshez és Budapesthez kötődik, Kistormáson, majd Kölesden telepedett le, s az utóbbi községben állatorvos férjével, dr. Kiszler Gyulával együtt megkezdte értékféltő, értékmentő, gyűjtő és közösségépítő tevékenységét.

Éva negyvenhat évvel ezelőtt létrehozza a kezdetben tizenhét fővel működő kölesdi honismereti szakkört. Gyermek és felnőtt szakkört is alapított, 1977. januártól dolgozott a csoportokkal, a művelődési házban, az iskolában, riportalanyoknál, családoknál, kirándulásokon. A gyermekek szakköre 1993-ban, a tanárnő nyugdíjba vonulásával megszűnt, az érdeklődő felnőttekkel azonban az értelmiségtől elvárt küldetéstudattal folytatta fáradhatatlan tevékenységét: kutatott, publikált, előadásokat tartott, szervezett, gyűjtött, fényképezett, anyagokat rendezett.

A szakköri tagok a havonta rendszeresen tartott foglalkozásokon bemutathatták szakmájukat, kutatásaikat, elmélyedt gondolataikat. Így megnyerték a helyiek rokonszenvét, bizalmát, s magán a szakkörön, az együtt töltött szakköri estéken gyűjtötték, hangfelvételen, majd később a helyi kábeltévé felvételein rögzítették a lakosság visszaemlékezéseit, népdalait, énekeit, verseit.

Dicséretre méltó, hogy a település életének és múltjának szinte valamennyi területét átfogja a ma tizenöt fős csapat közös munkája. Gyűjtő tevékenységük révén értékek és különlegességek kerültek felszínre, épültek be a helyi köztudatba, és ismertebbé tették Kölesd nevét Tolna vármegyében és országosan is.

Éva generációkat inspirált a helyi munkálkodás vállalására, tudatosította a honismereti munka fontosságát a faluközösség életében. Értelmiségi hivatását elkötelezetten vállalta, nemcsak lámpása, hanem fáklyavivője lett közösségüknek. Szívós és mindig meg-megújuló szakkörvezetői munkája példa lehet mindenki előtt, aki a múlttal és hagyományokkal foglalkozni szeret.

Biztos szakmai alapokra, ismeretanyagra támaszkodva közelítette meg és értelmezte a helyi történéseket, ezzel köztörténetünk értékeit is gyarapította. Higgadt, megfontolt, kedves magatartásával, egyéni vállalásainak sokaságával, és magasszintű teljesítésével vált Kölesd megbecsült lokálpatriótájává, a település mindentudójává. Kezdeményezései közül kiemelendőek a következők: kutatta többek között dr. Koritsánszky Ottó gyógyszerész, valamint dr. Györki Lajos és veje, dr. Zavaros Gyula orvosok történetét.

Munkájának eredményességét mutatja a Kölesdi füzetek I. és II. című kiadvány. A szakkörösök honismereti táborokat, kirándulásokat, temetői megemlékezéseket, előadásokat szerveztek, s gyermek és felnőtt szereplőkkel még pódium-előadásokat is tartottak, bemutatva egyes népszokásokat. Lejegyezték a helyi népviselettel kapcsolatos tudnivalókat, összegyűjtötték a kölesdi népdalokat, történeteket, eseményeket.

Több programot – megemlékezést, hangversenyt – szerveztünk együtt a Rákóczi-szabadságharc utolsó győztes ütközetével, az 1708-as kölesdi csatával kapcsolatosan. A tanárnő az 1848-as szabadságharc eseményeiről könyvet is írt, 1848-49 Kölesden címmel. A kölesdi honismereti csapat gyakran jutott el történelmi rendezvényekre, kirándulásokra. Az ásatások megtekintése évente ismétlődő program volt az egyesület munkatervében. A települési értéktárat Éva segítségével állították össze.

Dr. Kiszler Gyuláné értékvállalásai révén lett alapító tagja a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületnek. Kiváló munka- és személyes kapcsolatot alakított ki országos, regionális, megyei akadémiák, konferenciák, szakmai napok, emlékünnepségek rendezőivel. Számos alkalommal szerveztünk együtt kiemelt programokat, ezek megvalósításakor mindig hozhattunk vendégeket a községbe.

A legnagyobb nehézségek, a faluban egyszerre, párhuzamosan megrendezett események napján is fogadták a honismerőket, vendég csoportjainkat. Minden alkalommal be is mutatták az értékeiket, a falu nevezetességeit, a Galériát és a csodálatos közös gyűjtőmunka legnagyobb eredményét: a Padlásmúzeumot. Megyei egyesületünk – Kaczián János és jómagam felterjesztései révén – rendszeresen ismerte el Éva és férje, Gyula, valamint a község önzetlen és áldozatos munkásságát.

Éva 1995-ban, Gyula 2016-ban érdemelte ki a Honismereti Szövetség Emléklapját. Éva 1999-ben, a 25 éves Kölesdi Felnőtt Honismereti Szakkör pedig 2002-ben kapta meg a Honismereti Szövetség Emlékérmét. A 2012-ben megítélt Emléklappal pedig 2012-ben újra értékeltük a szakkör munkásságát. A Kölesdi Népfőiskolát 2017-ben Egyed Antal-díjban részesítettük. Tisztelettel tekintünk tehát arra, hogy a szakkör minden tagja hittel és tettel – a szó nemes értelmében – szolgálta közösségét.

Köszönettel tartozunk Greifenstein József polgármester úrnak, akinek kultúra támogató tevékenysége révén számos közös programot rendezhettünk. Köszönet jár a szakkör lelkes, alapos munkát végző, kitartó tagjainak, a kutatásokat segítő adatközlőknek, a népfőiskolai és szakköri munkát támogató háttérintézményeknek.

Dr. Kiszler Gyuláné megteremtette annak a lehetőségét, hogy egyszer majd, remélhetőleg sokára, átadhassa a stafétabotot. Szeretném megköszönni Greifensteinné Zsebe Anita művelődésszervezőnek, egyesületünk tagjának, rendezvényeink egyik motorjának lelkes tevékenységét is.

A Kiszler házaspár, a férj elkötelezett támogatója felesége honismereti tevékenységének. Fotó: Barteczka Mária

A kölesdi honismereti szakkör hasonló problémákkal küzd, mint a vidéki civil szervezetek, illetve, mint általában a civil szervezetek: a korosodással, az elöregedéssel. A megnyitó beszédemet írva, anyagot gyűjtve olvastam Wessely Gábor 2019-ben dr. Kiszler Gyulánéról és a szakkörökről írt cikkét. Ebben Éva a következőképpen nyilatkozott: „A fiatalokban nem él a múlt megismerése, az otthonlét iránti vágy. Mobilok: jönnek-mennek, futnak az idő elől.”

Nagyon okos, találó, elgondolkodtató sorok ezek. Ebben a községben azonban nagy összetartást, összetartozást érzek. S ez reményt ad arra, hogy – amint a Tolna vármegyei születésű Illyés Gyula megfogalmazta Kapcsok című versében – az idősek tevékenysége Kölesden példa lehet a fiatalok számára.

De jönnek majd új közös kapcsok, láncok, / megtartóbbak, mint minden karolás: / futnak arcomon, arcodon a ráncok. / s majd fonalai őszülő hajaknak / tanítják, mi az összetartozás, / amelyet ketté Isten nem szakaszthat.