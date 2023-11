A kor erkölcsi normái szerint ebből a szerelemből nem lehet semmi, Sándor ellenáll a kísértésnek: felfogása kizár minden kapcsolatot Cecíliával. A férfi vonzalma ellenére továbbra is gyakran meglátogatja a házaspárt, de feltörő érzelmei miatt sok időt tölt külföldön is. Egyik útjáról hazatérve, hallva a pletykákat, úgy hiszi, Cecília megcsalja férjét. Mint jó baráthoz illik, felvilágosítja Pált (Fekete Ernő), és szembesíti a csalfa asszonyt. Mindebben persze szerepet játszik saját féltékenysége is. Ám ez még csak a kezdete a történetnek, amely csavarokkal és félreértésekkel teli.

Novemberben a Duna televízió is műsorára tűzi Pacskovszky József Herczeg Ferenc legnagyobb színpadi sikeréből rendezett, 2021-es Kék róka című vígjáték film­adaptációját. A franciás stílusú romantikus történettel az 1900-as évek elejére utazhatnak vissza a nézők egy szerelmi háromszög kusza eseményei által. Egy letűnt korszakot idéz vissza, amikor még volt tisztelet, becsület, tartás az emberekben.

Kék róka, M5, kedd, 21.00