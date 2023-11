A fiatalítás, mint az élet oly’ sok területén, a kézműves szakmákban is a vágyálmok közé tartozik. A fiatalok ma már a társasjátékokat is egyedül játsszák, számítógépük előtt ülve harcolnak a virtuális vagy a tőlük száz kilométerre lévő valós – szintén számítógépes – ellenféllel.

Ám most felbukkant egy tehetséges kismester, egy gyöngyfűző a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület háza táján, aki komolyan gondolja a hagyományápolást. Komolyan gondolja és ennek szellemében éli mindennapjait, aminek köszönhetően ez év elején az egyesület titkárává választották.

Góli Ramóna néhány éve Sióagárdon él – párkapcsolata révén –, ám alapvetően Alsónyékhez, a Sárközhöz kötődik. Ott nőtt fel.

– Óvodáskorom óta táncolok – mondja – és a jövőben is szeretnék ezzel foglalkozni a kézműveskedés mellett. Most járok néptánccsoport-vezetői képzésre, 2025-ben lesz meg a végzettségem.

Különféle tanfolyamokon, szakkörökön évente ötvenen-százan sajátítják el valamelyik népi kismesterség alapjait Tolna vármegyében. Olyasvalaki azonban csak elvétve akad, aki meg is marad szakmagyakorlónak. A többség csak magának és családtagjainak készít aztán egy-egy bőr szemüvegtokot, sző terítőt vagy fűz gyöngysort.

Fejdíszeket, pántlikákat is készít

Góli Ramóna egy 2018-as szakkörön tanulta meg a sárközi gyöngyékszerkészítés mesterfogásait Decsi-Kiss Máriától. Azóta szinte mindennap dolgozik valamilyen alkotáson, már nemcsak helyieken; a Kárpát-medence számos népviseletéhez fűz ékszereket. Profi módon.

– Szerintem van még hova fejlődnöm – hangsúlyozza –, de az utóbbi időben elért pályázati eredmények és más elismerések bizonyítják, hogy azért már elég jól értek a szakmához.

A kézműves mesterségek művelői arra törekszenek, hogy a hagyományos formákat, színeket, mintákat átmentsék a mai korba. A gyöngyékszereknél is megengedett az újítás. Ma már arasznyi vastagságú nyaksit nem vesz fel egy buliba induló lány, ám a sárközi kötésmódot és színharmóniát őrző kisebb gyöngykollekciót szívesen visel. Ilyeneket is készít Góli Ramóna, emellett tanul hímezni, és fejdíszekkel is foglalkozik. Kár, hogy a korosztályában nem sokan követik a példáját.

A gyöngyfűzés kellékei

Egyesületi titkár

Góli Ramóna 1995-ben született Szekszárdon. Alsónyéken nőtt fel, Bátaszéken érettségizett (2014), majd Pécsen szerzett pedagógiai asszisztens végzettséget (2022). Jelenleg néptánccsoport-vezetői képzésre jár, Székesfehérvárra.

Párkapcsolata révén került két éve Sióagárdra, de sok időt tölt továbbra is Alsónyéken, ahol néptáncos. Gyöngyfűzőként számos szakmai elismerést kapott, legutóbb az országos népi ékszerpályázaton ért el II. helyezés egy váraljai duplacsavarintós gallérral.

Készít fejdíszt, főkötőt, hátpántlikát is. A megyei népművészeti egyesület titkára.