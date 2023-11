A korábban német nyelvterületeken más színházak által játszott darab hasonló, lélekemelő tanulságok megfogalmazására késztette a kritikusokat. A Zwei Tauben für Aschenputtel „arra ösztönzi a gyerekeket, hogy ne tűrjenek el igazságtalanságot, bízzanak igaz barátaikban és megérzéseikben.” Avagy „ez a költői történet” arra biztat, hogy „soha add fel, higgy a szerelemben és a jóságban.”

– Az ifjú korosztályra tekintve minden évben műsorra tűzünk egy mesedarabot, tehát ezt a gyakorlatot követtük most is – mondta el lapunknak Lotz Katalin, a DBU igazgatója. – Azért döntöttünk a Hamupipőke mellett, mert vélhetően ma is sokan ismerik ezt a történetet. Üzenete az, hogy bármit elérhetünk, ha hiszünk az átváltozásban és ha ezzel együtt soha nem adjuk fel a reményt. Az előadást ötéves kortól ajánljuk a gyermekeknek, de nemcsak nekik, hanem őket kisérő szüleiknek, a családoknak, tehát a felnőtteknek is élményt kínálunk.

A mesejátékot Stephan Rumphorst rendezte, személye nem ismeretlen a DBU-ban, hiszen négy évvel ezelőtt ő vitte színre – iskolákban – az OUT! – A net fogságában című osztálytermi darabot. A szereposztás a következő: 1. galamb, Lány / Hamupipőke: Perrine Martin. 2. galamb, Mostohanővér, Tánctanár, Hölgy a bálban: Melissa Hermann. 3. galamb, Mostohanővér, Állólámpa: Sipos Eszter. 4. galamb, Herceg: Dominik Spies / Horgász Dezső. 5. galamb, Apuka, Király: Niklas Schüler.

A hetven perces előadás mintegy nyolcvan százalékban németül, valamint, a jobb megértés segítése érdekében úgy húsz százalékban magyar nyelven zajlik. A Zwei Tauben für Aschenputtel a premiert követően szerdán 10 órától, csütörtökön 15 órától és pénteken 10 órától is megtekinthető.