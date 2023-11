A járás huszonnégy településéről közöl ismertetést a nyomdát a napokban elhagyó Tamási Kalendárium. A kétszázharminckét odalas, szép kiállítású, színes felvételeket és illusztrációkat tartalmazó kiadvány immár túl is terjeszkedett az említett közigazgatási egységen. Hiszen Gyulaj is szerepel benne, ez a község pedig már a dombóvári járásban található.

A kezdetek 2004-re nyúlnak vissza, ekkor jelent meg első alkalommal ez az almanach jellegű kötet. Örményi János szerkesztő – az ötletgazda és kivitelező – tehát immár a tizenkilencedik alkalommal tartott bemutatót az éppen soros kalendáriumról. A rendezvény, Sógorka Péter szerkesztőtárs közreműködésével, a múlt héten zajlott le Tamásiban, a Könnyü László Városi Könyvtárban, jó hangulatban és számos érdeklődő előtt.

– Minden évben felkeresem a polgármestereket, hogy öt-öt oldalban számoljanak be az elmúlt időszak eseményeiről, rendezvényeiről, a pályázataikról, a közmunkáik eredményeiről – mondta el lapunknak Örményi János. – Ez az alkalom arra is jó, hogy bemutassunk egy-egy helyi nevezetességet, civil szervezetet, köztiszteletben álló személyt. A könyvben helyet kapnak vállalkozások is, melyeknek vezetői nem a megszokott reklám formában, hanem kis riport keretében mesélnek az alakulástól a napjainkig történt változásukról, fejlődésükről.

Mindezen túl szerepelnek még az összeállításban hasznos háztartási, egészségügyi, kertészeti és más, hasonló témájú írások is. Természetesen az anyagokat nem egyedül írom. Közel száz szereplő, közreműködő színesíti cikkeivel, fotóival, verseivel, ötleteivel a tartalmat. Az évkönyv a vármegyében biztosan egyedülálló, másutt nem szerkesztenek ilyet, de talán az országban is kevés hasonló készül.

Az idei kötet címlapjára Tolnanémedi került. Ezért a bevezetőben Vígh László, a község polgármestere osztotta meg gondolatait az olvasókkal, íme, egy részlet az ajánlásából.

„A címerek jelzik a településeket, amelyek hírei, történései szerepelnek a Kalendáriumban az elmúlt egy évről. És mindig van mit mondani. Ápoljuk a hagyományainkat és fejlődünk, az örökségünket megőrizve előre tekintünk. A kedves Olvasó bepillantást nyerhet a települések életébe a polgármesterek beszámolóiból és megismerheti a térség vállalkozóit, egy-egy a környékhez köthető kiemelkedő művész vagy életművész, közéleti személyiség élettörténetét. A Tamási Kalendárium az elmúlt 20 évben összefoglalta a múltunkat és jelenünket, és biztos vagyok benne, hogy a jövőnknek is része lesz ez a páratlan kiadvány” – hangsúlyozta az előszóban a polgármester.