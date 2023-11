A kétezres év óta egészen mostanáig a számadatok azt mutatják, hogy harminchatezer és tizenhétezer között mozgott a beiratkozott könyvtári olvasók létszáma, nyilván a népesség is változott, csökkent ezen idő alatt.

Márton Emília, a Hőgyészi Könyvtári Információs és Közösségi Hely munkatársa lapunknak hangsúlyozta, hogy könyvtárba a jogszabályok szerint azoknak kell beiratkozniuk, akik könyveket is kölcsönöznek. A beiratkozottak számánál amúgy sokkal többen használják a könyvtárat egyéb szolgáltatások igénybevételére is, például nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, de segítenek az e-ügyintézésben is. A könyvtár leginkább a közép- és idősebb korosztály kedvenc helyszíne.

– A nők vannak nagyobb számban jelen a könyvtárban, és leginkább romantikus, történelmi háttérrel rendelkező könyveket keresnek. Kedvence szerzőik Bauer Barbara, Karády Anna, Fábián Janka, Náray Tamás, valamint nagyon kedvelik a skandináv krimiket, illetve keresik Frei Tamás most megjelenő legújabb könyvét is – mondta.

Ismertette, hogy a hazai könyvtárosok számára fontos feladat és nagy felelősség megszólítani a gyerekeket, fiatalokat. Elmondta, hogy Hőgyészen szorgalmazzák a könyvtári és könyvtárhasználati órákat, hiszen egy épületben vannak a helyi iskolásokkal, a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) és Kollégium tanulóival. Nyaranta háromnapos könyvtári táborokat tartanak az olvasás népszerűsítése és a könyvtár megszerettetése céljából.

– A Könyvárellátási Szolgáltató Rendszerhez (KSZR) tartozunk. A hőgyészi könyvtárat a szekszárdi Illyés Gyula könyvtár látja el könyvekkel, tehát a megyei téka szolgáltatóhelye vagyunk. Szekszárdi kollégáimmal együtt folyamatosan figyeljük a könyvpiacot, és az olvasók igényeit. Fontos megtalálni az arany középutat a populáris lektűrök és a mélyebb értékű irodalmi művek között – tette hozzá.

Az internetes olvasással kapcsolatban elmondta, hogy bár már egy ideje a digitális korszakban élünk, a mai napig fontos a könyv szeretete, amelyet érdemes már a legkisebbekkel megismertetni, például rendszeres meseolvasással.