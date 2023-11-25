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Moziműsor november 26-én Tolnában

Ezeket a filmeket vetítik a Tolna Vármegyei mozik november 26-án.

Brunner Mónika

Illusztráció: Shutterstock

Szekszárd

Állati iramban (amerikai animációs film), 15 óra. Az éhezők viadala: énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai akció-kalandfilm), 17 óra. Éger (magyar bűnügyi film), 20 óra. 

Paks

Trollok: együtt a banda (amerikai animációs családi zenésfilm), 9.30. A lápkirály lánya (amerikai thriller), 11.20. Éger (magyar bűnügyi film), 13.20. Kívánság (amerikai családi animáció), 15.30. Marvelek 3D (amerikai kalandfilm), 17.20. Az éhezők viadala: énekesmadarak és kígyók balladája (amerikai akció-kalandfilm), 19.20.

Bölcske 

Kívánság (amerikai családi animáció), 16 óra. Marvelek (amerikai kalandfilm), 18 óra. Napóleon (amerikai történelmi dráma), 20.30. 

Címkék#animáció#amerikai kalandfilm#moziműsor

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