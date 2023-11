Egy Táltos a tolnai Lovardában? Igen. A nem mindennapi történet 2022 nyarán, Valenciában kezdődött, ahol a tolnai fúvósok egy nemzetközi zenei versenyen vettek részt. Ott figyelt fel rájuk egy fiatal spanyol zeneszerző, Andrés Alvarez, aki megígérte, hogy ír egy zenekari művet, kifejezetten az IFZ számára.

A tolnai fúvósok idei áprilisi koncertjükön már előadtak egy másik Andrés Alvarez darabot. Fotó: Józsa Jácint

A tervek szerint ezt a darabot már idén tavasszal előadták volna, de a vártnál lassabban készült el, mondhatni nehéz szülés volt. A szerző ugyanis kifejezetten magyar témát akart választani, így kötött ki a táltosoknál. Nagyon komolyan vette a feladatot, mélyen beleásta magát a táltos kultúrába, Tari Gergelytől, az IFZ karmesterétől is többször kért például „táltosos” videókat.

A mű végül elkészült, nem meglepő módon a Táltos címet kapta. A szerző a napokban küldte el a darabot Tari Gergőnek. Az elmúlt vasárnap már az első próba is megvolt. A Táltos című darab világpremierjét pedig az IFZ hagyományos adventi koncertjén, december 9-én tartják, Tolnán, a Lovardában.

A zenekarvezető elmondta, hogy a három tételes mű első tétele A kiválasztott, a második a Révület, a harmadik a Rituálé címet viseli. Egyik különlegessége, hogy magyar szövegű ének is szerepel a darabban (az IFZ tagjai tehát énekelni is fognak), Gergő a magyar szöveg megtalálásában szintén közreműködött. Ugyancsak nem mindennapi dolog, hogy Andrés Alvarez a művébe táltos dobot is írt, aminek ismerete, különösen a használata mondhatni fehérholló-szerűen ritka gyakorlat egy fúvószenekar életében. Természetesen a hangszer beszerzése sem tűnt egyszerűnek. A karmester már a kecskeméti hangszermúzeum vezetőjét is kereste az ügyben, de közben kiderült, hogy Gergő szintén zenész felesége szüleinek a padlásán három táltosdob is porosodik...

Ez a hangszer egyébként állítólag lobogó tűz mellett szól igazán szépen. A tolnai koncerten, a Lovardában nem valószínű, hogy táltos-tüzek gyújtásához engedélyt adna a katasztrófavédelem, ezért a zenekarvezető szerint majd valamilyen hősugárzós megoldást keresnek az instrumentum (be)melegítésére.

A december 9-i koncertet már most nagy várakozás előzi meg, nemcsak Tolnán, hanem a spanyol zeneszerző részéről is. Művének világpremierjén ugyanis a tervek szerint személyesen, a helyszínen fogja meghallgatni, miként szól a Táltos a tolnai zenészek tolmácsolásában.

A koncerten nemcsak ez a mű hangzik majd el. Az IFZ nagyzenekara és az utánpótlás csoport mellett egy vendégzenekar is fellép: a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar is játszik majd.