A színész gárda egyértelműen lenyűgöző, hiszen Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, Ron Livingston és Kathleen Turner a főszereplői ennek a kissé sötét, pikáns vígjátéknak. A film egy olyan családról szól, ahol az unokatestvérek egy haldokló nagynénihez próbálnak hozzásimulni, hogy megszerezzék annak pazar vagyonát.

Belegondolni is szörnyű, hogy ilyen a valóságban is megtörténhet, holott úgy gondolom, éppen a realitás borzasztja el leginkább a nézőket, a sztori tovább gondolása. A rendezőt és a színészeket is nehéz feladat elé állítja, ahogy egyensúlyba kell hozniuk ezt a merész forgatókönyvet az erkölcsösnek nem éppen mondható jelenetekkel és a meglehetősen nyílt szexuális közjátékkal.

A film csúcspontja egészen elfogadható, de ködös befejezéssel zárja a sztorit. Nézhetőségének kulcsa, hogy Ron Livingston és Toni Collette karakterére, mint a film erkölcsi gerincére koncentrálunk, és nem csak egy-egy aspektusát figyeljük, ami valóban kiábrándító lehet. Összességében a Gátlástalan örökösök egy nehéz, ám bizonyos szempontból üdítő és reális nézőpontot jelentő film a mai romlott és piszkosan anyagias világban.

Gátlástalan örökösök, HBO, kedd, 16.50