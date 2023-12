Teol.hu podcast 7 órája

Az első fényképezőgépét tízéves korában kapta édesapjától

Máté Réka elismert fotós, és az írás is jelen volt az életében mindig, már gimnazistaként is tudósított az iskolából és verseket is faragott.

Wehovszkyné Tóth Tímea

– Ez a könyv nem egy regény, inkább több kisebb történet, melyek mind-mind egy adott képhez, vagy fotózási élményhez kapcsolódnak – mondta Réka nemrég megjelent Itt repül a nagymadár című könyve kapcsán. – A természet nem adja könnyen magát, idő kell, míg elnyerjük a bizalmát. Ettől olyan izgalmas és érzelmes az egész. A könyvön keresztül beléphetünk a természet kapuján és egy izgalmas utazás részévé válhatunk. A könyvben sok képhez tartozik egy kis történet, szerettem volna az élményeimet megosztani az olvasókkal. Egy kis humorral fűszereztem, de ugyanúgy van benne egy kis információ és élményátadás is – tette hozzá Máté Réka.

