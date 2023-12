A múzeum dolgozóival az idén is számos izgalmas kiállításon és rendezvényen találkozhattunk, ilyen volt „A meg nem alkuvó Tolnai – Perczel Mór élete és harcai” című kiállítás, az iskolásoknak bemutatták a busójárást, a magyar katonai térképészeti napon vagy a nők és lányok a tudományban világnapján konferenciát tartottak, nyáron táborokat szerveztek, és a Régészet napján is számos rendezvénnyel várták a nagyérdeműt. Az igen tartalmas 2023-as év után, derűlátóan várják és várjuk mi látogatók is a 2024-es évet.