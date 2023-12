A nyomdát nemrég elhagyó, legújabb, még terjedelmesebb, 346 oldalt kitevő kötete Perr Viktor személyében ismét egy papot mutat be az érdeklődő közönségnek. Az 1891-ben született Perr Viktor római katolikus hittudományi főiskolát végzett, 1915-ben Pécsett szentelték pappá. Egyházmegyei áldozópapként tevékenykedett, majd 1924-től 1947-ig a pécsi püspöki fiúinternátus, az Emericanum igazgatói tisztét látta el. 1945-ben Pécs városát képviselte az Ideiglenes Nemzetgyűlésben. A kisgazda párt városi szervezetének ügyvezető elnökeként és a vármegyei pártvezetőség tagjaként, majd országgyűlési képviselőként politizált.

A kommunistákkal való küzdelmei miatt a baloldali pártok támadásainak kereszttüzében állt. Ezért 1947. február 18-án Virág Ferenc megyés püspök Szekszárdra, a belvárosi plébániára helyezte át és az ötvenes évek elejéig itt látott el szolgálatot plébános-esperesként. Dr. Ótos Miklós kisgyermekként, amikor ministrált a templomban, személyesen találkozott is vele. Perr Viktor azonban Szekszárdon is szálka volt a hatalom szemében, azért 1952-ben kénytelen volt Grábócon, voltaképpen kényszerlakhelyen folytatni plébánosi tevékenységét. A hatalom még itt is hosszú ideig megfigyelte, ténykedéséről rengeteg jelentés készült. Végül 1964. december 23-án, a vele szemben alkalmazott szigor enyhülésének jeleként Bonyhádra helyezték, de mire elfoglalhatta volna hivatalát, megbetegedett és 1964. december 29-én elhunyt.

Dr. Ótos Miklós könyve, mint azt a szerző a teol.hu podcast műsorában hangsúlyozta, főhajtás úgy Perr Viktor, mint összes ártatlanul meghurcolt, börtönbe zárt, életétől megfosztott egyházi személyiség előtt. A kötet bemutatója december 18-án, hétfőn 18 órától lesz a szekszárdi Belvárosi Plébánia Közösségi Házában.