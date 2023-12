Fotó: Makovics Kornél

A költők, Babits és Baka István, a tudós Hollós László, a hazai számítástechnika atyja, Kovács Győző, a zongoraművész Husek Rezső, az év borászai és a város többi kiválóságának portréi mellé hamarosan felkerül a díszterem falára elmúlt három évben díszpolgári címet kapott Petrits József, dr. Dobos Gyula, s dr. Horváth Béla arcmása is.

Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész, aki a korábbi portrékat is festette, a városháza dísztermében adta át Gyurkovics János alpolgármesternek dr. Dobos Gyula és dr. Horváth Béla portréját. Elmondta, megtiszteltetés számára, hogy ő örökíthette meg a szekszárdi díszpolgárokat. Az pedig külön öröm, hogy sokakat közülük személyesen is ismert, érzelmileg is kötődött hozzájuk, ami segítséget jelentett számára a hiteles ábrázolás során.

Petrits József, a mézeskalács készítés és gyertyaöntés több évszázados családi hagyományának őrzője 2021-ben lett a város díszpolgára, az ő képe korábban elkészült.

Dr. Dobos Gyula tanított több szekszárdi iskolában, fél évtizeden át igazgatója volt a Babits művelődési központnak, majd a Tolna Megyei Levéltárban pár évig igazgatóhelyettes és évtizedeken át igazgató volt. Motorja volt a vármegyei honismereti munkának is.

Dr. Horváth Béla professzor emeritus, József Attila kutató, az MTA doktora, az Illyés Gyula Főiskola tanszékvezetője, főigazgatója, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, az egyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja volt, s idén lett Szekszárd díszpolgára.

A képeket átadva az alpolgármester és a festőművész közösen kereste a helyet, ahova majd a két új portrét elhelyezhetik. Ugyanis most egy sorban 18 díszpolgár képe van a falon, és melléjük újabbak már nem férnek el, így vélhetően azt a megoldást tartják leginkább megvalósíthatónak, hogy a fent lévő képek alatt egy újabb sort kezdenek.

Így ott további 14 portré fér majd el. Azt pedig, hogy a most átadottakkal együtt a hamarosan a falra kerülő három mellett kit ábrázoljon később a további 11 kép, a jelenlegi a későbbi képviselők a következő évek során döntik majd el.