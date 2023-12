A felnőttkönyvtár idén is színes programokkal várta látogatóit. Az év folyamán több alkalommal szerveztek előadást a koncerttől az ismeretterjesztő előadásokon át a kerekasztal-beszélgetésekig. A koncerteken a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola növendékei többször is közreműködtek, például ők adtak műsort A magyar kultúra napja alkalmából is. Szeptemberben a könyvtár névadója, Solymár Imre helytörténész születésnapjához kapcsolódóan emléknapot szerveztek a könyvtárosok. A középiskolásokat játékos csapatversennyel várták, melyen megismerkedhettek a névadó munkásságával, míg az esti kerekasztal-beszélgetésen közösen emlékeztek Solymár Imrére egykori kollégái, kutatótársai, rokonai, barátai.

– A középiskolás korosztályt egyébként nem könnyű a könyvtárba csalogatni, ebben nagy szerepe van a pedagógusoknak is – emelte ki Schnell-Nagy Erika könyvtárvezető, majd hozzátette: A könyvtári órákon, a könyvtárlátogatásokon felül a felnőtt könyvtár mindig igyekszik színes, a korosztályuknak megfelelő programokat nyújtani számukra. Az év elején például fotópályázatot hirdettünk Hello Winter! címmel, de a jeles napokhoz kapcsolódóan (például A magyar kultúra napján vagy A Föld napján) is mindig játékos vetélkedőket szervezünk. Emellett levelező versenyeink is vannak, melyek érettségire készítenek fel, vagy épp kiegészítik az iskolai tudást. A közösségi szolgálat teljesítésére is lehetőséget biztosítunk, így a diákok a könyvtárosok munkájába is bepillantást nyerhetnek, de egyéb, kreatív teljesítési lehetőségekkel is élhetnek.

A könyvtár minden évben csatlakozik az országosan meghirdetett programokhoz, mint az Internet Fiesta márciusban, a Közösségek Hete májusban vagy az Országos Könyvtári Napok októberben. Ezeken a napokon mindig a szokásosnál több rendezvénnyel várják a látogatókat, vagyis kiemelt időszakok minden könyvtár, így a bonyhádi életében is. Idén októberben például Móser Zoltán fotóművész, irodalomtörténész mutatta be Olvassatok című könyvsorozatát, melyhez kapcsolódóan egy kerekasztal-beszélgetés is lezajlott az irodalomtanítás jövőjéről. De ellátogatott a könyvtárba az idei évben Péri Györgyi és Devecseri Zoltán is, akik versesköteteiket mutatták be a közönségnek.

A bonyhádi könyvtár már évtizedek óta lehetőséget biztosít a helyi alkotók, képzőművészek számára, hogy bemutatkozzanak. Az idei évben is minden hónapban nyílt egy kiállítás, több képzőművészeti ág is képviseltette magát. Élete első festménykiállítása volt szeptemberben Bátorfiné Dulf Anettának, de régebb óta alkotók, például a Bonyhádi Képzőművészeti Kör tagjai is elhozták alkotásaikat. Csorba Károly táncfotóit is megtekinthették az érdeklődők, de Czirok Róbert kávéfestményei is nagyon népszerűek voltak.

Az Anne Frank vándorkiállítás, mely április közepétől június elejéig volt megtekinthető, sok látogatót vonzott a könyvtárba. A vándorkiállításhoz sok program kapcsolódott; könyvtári órák keretein belül összesen 17 általános – és középiskolai osztály 384 tanulója tekintette meg, de a hozzá kapcsolódó kvízt és keresztrejtvényt is több, mint százhetven diák töltötte ki.

– A felnőtt könyvtár klubjai is rendszeresen működnek, van többek között Egészségklub Manyikával, de Régi idők mozija is. Ezek elsősorban az idősebbek számára nyújtanak tartalmas, kellemes kikapcsolódást, találkozási lehetőséget.

Az elmúlt időszak újdonsága, hogy online kvízeket is készít a könyvtár az érdeklődők számára. Volt már Irodalmi kvíz, most pedig Írók és szerelmek című kvízjátékot lehet havi rendszerességgel kitölteni.

– A könyvtár, és talán már a város életének is kiemelkedő eseménye a Völgységi Könyvfesztivál, melyet idén már 22. alkalommal szerveztünk meg. A programsorozat egynapos rendezvényként indult, majd rövid időn belül háromnapos könyvfesztivállá nőtte ki magát. Rendezvényünk minden évben az Ünnepi Könyvhetet követő hétvégén valósul meg, idén nyáron június 16 és 18 között zajlott a fesztivál.

A három nap alatt számos író-olvasó találkozóra került sor. Olyan neves írókat hívtunk meg, akik széles körben ismertek, így számos látogatót vonzanak. 2023-ban a teljesség igénye nélkül vendégeink voltak az alábbi szerzők: Dobos Gyula, történész nyugalmazott levéltár igazgató, aki bemutatta a bővített Perczelek kötetet. Benyák Zoltán író, aki bemutatta Egy korszakváltás története című könyvet. Bíró Szabolcs író, aki az Anjouk 8. kötetét mutatta be. Meghívottunk még Palotás Petra, M. Kácsor Zoltán, Czirják Erika, Uzsalyné dr. Pécsi Rita, Steigervald Krisztián generáció kutató, Dr. Piczkó Katalin, Pál Feri atya. Emellett vendégeink voltak még a Csobogó együttes megzenésített versekkel.

A szekszárdi Hangszerelem Zenestúdió. Helyi szerzők, kiadványok is bemutatkozhattak, így került a Bonyhád, a Völgység szíve könyv című kiadvány bemutatásra, illetve Bottyán Noémi - Noémi bárkája című könyvének és Koller Mártonné – Vadvirágaim című könyvbemutatója.

– Szerveztünk egészség-játszót és zenebölcsit is, valamint lezajlott az ÍrOktaéder kerekasztal beszélgetés, ami nagyon jól sikerült, ezen felbuzdulva a fiatalok jövőre is szeretnének találkozni. A megnyitón átadtuk az Olvas a család országos rajpályázat nyerteseinek jutalmát és a Könyvtárért, a kultúráért elnevezésű díjunk is gazdára talált. Népszerű volt a Népi fajáték és az Öko Csiga játszóház.

A fesztivál utolsó napján futóverseny volt kicsiknek és nagyoknak, a Manófutásnál a 2020-ban születettek 100 méteres, a 2019-ben születettek 150 méteres, a 2018-ban születettek 200 méteres, a 2017-ben születettek 250 méteres, a 2016-ban születettek 300 méteres, a 2015-ben születettek 350 méteres távot kellett futniuk. Szerveztünk még Child Ninja Warriort gyerekeknek, illetve vendégünk volt Baróti Árpád röplabdajátékos is. Több mint négyezer fő vett részt a 43 programon.

A 2023-as évben közel három millió négyszázezer forint értékben sikerült új dokumentumokat beszereznünk. Ez nagyjából 1400 új dokumentum, jórészt könyv megvásárlását jelenti. Az állománygyarapítás egyaránt érinti a felnőtt-, és gyermekkönyvtárat, köztük megtalálhatóak a szép-, és szakirodalmi könyvek is. A gyarapítás során az olvasói igények a mérvadóak. Ennek megfelelően rendszeresen vásárolunk romantikus irodalmat, krimit, köztük a közkedvelt skandináv krimit, de a világháborús témájú kötetek is népszerűek olvasóink körében. Ha lehetőségünk adódik, a konkrét igényeket is igyekszünk teljesíteni.