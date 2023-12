Ügyes trükkel belopózik a Plaza Hotelbe és épp élvezné a magányt, amikor balszerencséje összehozza két régi ismerősével. Harry és Marv, a Vizes Banda tagjai Kevin-ék házának kirablási kísérletével írták be nevüket a bűnözés történetébe. Csoda-e, hogy börtönükből megszökve mindent megadnának a revansért?

Ezt a filmet már csak azért is érdemes megnézni, hogy a néző rájöjjön: ha kicsomagoljuk a csillogóan fénylőnek tűnő mázból, bizony a filmipar sem különbözik semmiben bármilyen más gyártól. Ebben az ágazatban is ugyanolyan emberek dolgoznak, mint máshol. Ők is enerváltak és fáradtak időnként munka közben, mint bárki más. Ilyen esetekben pedig - mint mi mindannyian - hajlamosak különösebb erőfeszítések és újító szándék nélkül, rutinból végezni a dolgukat. Vagy egyszerűen lemásolni azt, ami tegnap is működött.

A 1990-es évek kultuszfilmjének, azóta pedig a karácsonyok elmaradhatatlan kellékének folytatása a történet tekintetében nem hoz nagy meglepetéseket. A tévé előtt ülők ugyanazokat a poénokat nevethetik végig, mint amikkel a nyitó epizódban találkoztak. A film vége pedig itt is happy end. A Reszkessetek betörők! 2. mégis sokaknak nagyon fontos alkotás, hiszen egy olyan világra emlékezteti a nézőt, ami már réges-régen elmúlt.

Aki szeret nosztalgiával visszagondolni az 1990-es évekre, annak ez az alkotás kötelező darab.

Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban, amerikai vígjáték, TV2, hétfő, 20:50