A kakasdi sváb konyháról címet viselő, illetve a Székely nagyanyám konyhája elnevezésű kötet a két népcsoport jellegzetes ételeit, süteményeit mutatja be részletes leírásokkal, nagyon szép képekkel. Ahogy mondani szokták, egyik kötet miatt sem kellett a szomszédba mennie „anyagot” gyűjteni. Ugyanis székely-sváb házasságból született Kakasdon.

Mindkét nagyszülőnél a konyha volt a központi helyiség, ami egyébként mágnesként vonzotta a nagyik csemegéivel kényeztetett kis Juditot. Itt, azaz a két konyhában kísérte figyelemmel az étkek készítésének folyamatát és sajátította el a sütés-főzés tudományát. Első önálló remekét egy sós perec jelentette 12 éves korában. Ez a finomság későbbi életének meghatározó péksüteménye lett, hiszen tömegével készítette, amikor a kaksdi pékséget üzemeltette.

Réti Andrásné az értékmentés szándékával, a múlt és a benne élt emberek tisztelete jegyében állította össze említett két könyvét. Abban is bízva, hogy a felsorolt, receptekkel bemutatott ételek közül néhányat visszahelyezhet asztalunkra. S mivel itt a karácsony, a vele készített beszélgetésben mindkét népcsoport konyhájából javasol is néhány olyan étket, melyek ma is az ünnepi asztal ízletes és tartalmas gasztronómiai remekei lennének.