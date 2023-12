A történet nem bonyolult: Hajnal Tímea gazdag és gyönyörű fotómodell, aki unja már a felhajtást, egyszerű, nyugodt életre vágyik. A tizenötéves érettségi találkozóján találkozik Danival. A férfi hasonló cípőben jár.

Bár az esküvőjére készül, valójában unja az egészet, tűri a menyasszonya meg a családja basáskodását. Az egykori osztálytársak némi beszélgetés és piálás után egymásra találnak a ruhatárban. Az egyetlen gond, hogy mindezt levideózza Bögöcs, a tapló, nagyszájú pornóproducer, aki a felvétellel megzsarolja Danit.

A főszerepet a 44 éves Osvát Andrea játssza, aki színész, filmproducer a wikipédia szerint.

Gyermekkorát Tamásiban töltötte, majd Pécsett, a Kodály Zoltán Gimnázium olasz-magyar osztályában tanult. Magántanulóként érettségizett; egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem olasz szakán végezte.

Még tizenévesen a zsebpénzét összerakva iratkozott be egy modelltanfolyamra, amit későbbi színésznői terveihez ugródeszkaként használt. Második helyezést ért el 1996-ban a „Look of the year” magyarországi versenyén, ami nagy lökést adott modellkarrierjének. A világ szinte minden földrészén fotózták; Róma, Párizs, Milánó divatmagazinjaiban jelentek meg képei. A magyar közönségnek elsősorban reklámfilmekből lehet ismerős. Rövidre vágott szőke haja szinte védjegyévé vált. Olaszországban jelentős karriert futott be, hazánkban akkor még kevéssé volt ismert.

Huszonkét évesen a modellpályát maga mögött hagyva Rómába költözött, hogy színésznő lehessen. Azóta több főszerepet is játszott olasz és nemzetközi együttműködésben készülő filmekben; volt már társproducer is saját filmjében (Il rabdomante), de végzettséget szerzett forgatókönyvírásból is.