– Hogy mi a fénykép? Az élet egy pillanata, amit foglyul ejtett az örökkévalóság, de soha nem szűnik meg visszanézni rád – idézte nyitó beszédében Brigitte Bardot szavait Harangozó Éva. – Most játszanék kicsit a szavakkal. A mai világban rengeteg képtelenség van. Az, hogy valakinek képessége van arra, hogy bátran saját utakat keressen, és küzdjön azért, hogy képben legyen, számomra tiszteletre méltó. A jelen lévő kiállítók is járják az útjaikat, de a céljuk egy, a jó kép. Mert a jó kép időtálló, örökérvényű és igaz – fogalmazott a tervező grafikus, aki szerint a jó kép megszületéséhez rengeteg minden kell, de egy valami, biztos: a fényképezőgép a fotós táltosparipája.

A tárlaton nyolc fotós negyvenhét munkája látható

A Légy képben fotóklub 2012 óta működik Dombóváron, körülbelül húsz tagja van, akik között amatőr és profi fotósok egyaránt találhatóak. A pandémia előtt rendszeresen kiállítottak többfelé a környék településein, majd csaknem négy évre leállt ez a folyamat. Most újra fel szeretnék eleveníteni a hagyományt. A jelenlegi tárlaton nyolc fotós negyvenhét munkája látható, van aki kevesebb képpel, van aki többel érkezett. – A kiállítás címe, a Széles látószög nem csupán az objektív tulajdonságára utal, hanem a klub tagságának sokféleségére is, hiszen mi is ahányan vagyunk, annyiféle képet készítünk – mondta a kiállításról Elek Ágnes, aki mindössze tíz hónapja csatlakozott a csapathoz.

A sarkkörök kivételével minden földrészen van kiállított fotója

– Van, aki drónfotókkal járult hozzá a kiállításhoz, van, aki tájképet, épületfotókat, esetleg portrét, eseményfotót hozott, én a kreatív vonalat képviselem, kicsit elgondolkodtató képeket hoztam – jelezte Ágnes, akit korábban már bemutattunk lapunkban is.