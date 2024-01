Fekete István hogyan lett kiváló gazdatisztből író? S vajon cukrász volt-e Dobos C. József? Ezekre és ehhez hasonló érdekes kérdésekre ad választ a Duna TV sorozata, amely híres magyarokat mutat be. Példamutató sorsok, kiemelkedő teljesítmények, legendás magyarok, akik meghódították a világot. Ez a rész Galamb József életét mutatja be.

Galamb József 1881. február 3-án született Makón. Üzemmérnöki végzettséget szerzett, több üzemben dolgozott Európa szerte. 1903-ben kivándorolt Amerikába. A Ford Motor Companynél 1905. december 11-én kezdett dolgozni mint műszaki rajzoló. Áttervezte a Ford N-modell hűtőrendszerét, majd a gyár főkonstruktőre lett. A szintén magyar Charles Balough, Haltenberger Gyula és az amerikai Childe Harold Wills-szel együtt ő alkotta meg a híres Ford T-modell alkatrészeinek tervét. Ez egy egyszerűen kezelhető, olcsón előállítható autó volt. Az ő találmánya volt az elsőként a T-modellnél alkalmazott bolygóműves sebességváltó és a levehető hengerfejű motor. 1913-ban a Fordnál áttértek a mozgó összeszerelő szalagon történő sorozatgyártásra. E forradalmi újításnak köszönhetően a T-modell a világ első népautója lett. Húsz évig gyártották, közel 15 és fél millió darab készült belőle. 2000-ben még mintegy százezer működőképes darab volt fellelhető a világon.

