N, mint Nagy, KI, mint Krisztián, VA, mint Várdomb. KINVA. Vagy szerényebben, nem csupa nagybetűvel: Kinva. A várdombi festő, Nagy Krisztián művészneve. A 47 éves alkotó életútja első ránézésre egy igazi karriertörténet. Második ránézésre már nem annyira. Ezért is adta életrajzi kötetének azt az alcímet, hogy Művésszé válásom rögös útja.

– Eleve festőnek készült?

– Szobafestőnek. Eszembe se jutott, hogy művészi pályára lépjek. Rajzolgattam gyerekkorom óta, jó színérzékkel rendelkeztem, és az anyagismeretben is otthon voltam a szakmámból adódóan. De semmi több. Mígnem jött egy szerencsés találkozás 1999-ben. Egy alföldi lovas fogadóban teljesen véletlenül együtt töltöttem pár napot a kaposvári festőművésszel, Saáry Zoltánnal, aki tanítgatni kezdett. A képkészítés vált a hobbimmá, öt-hat évvel később a megélhetésemmé.

– Ilyen rövid idő alatt keresetté váltak a munkái? Miket fest?

– Mindent. Nem kötelezem el magamat egyetlen irányzat mellett sem. Volt néhány kiállításom, és az internet is nagy segítség a képértékesítésben. Emellett tanfolyamokat is tartok. Folyamatosan képzem magamat, és továbbadom a tudásomat. Az első egynapos tanfolyamot 2008-ban tartottam.

– Mit lehet egy nap alatt megtanulni?

– Egy kép megfestése a feladat. Elsajátítják az alapokat a résztvevők. Kedvcsinálásnak szoktam nevezni. S akiknél megjön a kedv, folytathatják. Kiscsoportos foglalkozások voltak ezek a várdombi iskolában, nyolc–tíz fővel. Mikor kinőtte magát a dolog, nyári táborokat is szerveztem Alsónánán, illetve 2014-től online kurzusokat.

– Milyen korosztály jelentkezik?

– Felnőttek, s azokon belül is főként nyugdíjasok. Ügyvédek, orvosok, mérnökök, tanárok. Sokaknak hiányzik valami elfoglaltság az életükből, amikor nyugdíjba mennek, és megtalálják a festészetet. Nálam nem unatkoznak, mert sorra fejlesztem ki az új tananyagokat. Van olyan tanítványom, akivel a kezdetektől, tizenöt éve foglalkozom. Jönnek új érdeklődők, a netnek köszönhetően határainkon túli magyarok is. Összesen már több mint négyezren tanultak nálam, Várdombtól Kanadáig.

– Meg kell kérdeznem, hogy képzőművész diploma nélkül miért érzi magát jogosultnak az oktatásra?

– Kezdetben voltak kétségeim ezzel kapcsolatban, de az eredmények és a visszajelzések azt bizonyítják, hogy jól csinálom. Dicsérni szokták a pedagógiai érzékemet is. Sokan oktatnak országszerte, diplomások és diploma nélküliek. Az én erősségem a festészet, mint mesterség alapos ismerete. A művészeti iskolák a szemléletmód kialakítására koncentrálnak, nálam a technika is ugyanolyan fontos. A négyszáz éves Rembrandt-képek még kiváló állapotban vannak, mert tudta a mester, hogyan viselkedik az anyag hosszabb távon. A kortárs gyűjteményekkel viszont sok helyen gondjuk van a restaurátoroknak, mert mindenféle ipari- és falfestékkel dolgoztak a felkapott művészek, és már ötven év távlatából is problémás az állagmegóvás.

– Ön milyen képekhez milyen anyagokat használ?

– Szívesen festek klasszikus hatású műveket, persze friss, modern elemekkel kiegészítve, de jól érzem magamat a modernben is. Olajfestékeim jelentős részét magam készítem, tradicionális receptek alapján, és betubusolom.

– Belefér-e még más az életébe?

– Felneveltünk a feleségem előző házasságából született öt gyereket. Ők már önállósodtak. Hosszú ideig sportoltam, Európa-bajnok karatés voltam, de egy sportsérülés miatt 2004-ben abba kellett hagynom. Úgyhogy teljesen a képzőművészet felé fordultam. A festészet az életem.

Saját készítésű festékeit mutatja a festő

A százszázalékos pigmenttartalom híve

A mai világot a félkész dolgok, előregyártott elemek összerakása jellemzi. A festők kész, alapozott, keretezett vásznakat és gyári festékkészleteket vásárolhatnak. Nagy Krisztián maga alapoz, és maga állít elő festékeket. Megérti, hogy a gyárak a gazdaságosságra törekednek, ami miatt csökkentett pigmenttartalom és megnövelt töltőanyag-tartalom kerül a tubusokba. Ő viszont a százszázalékos pigmenttartalom híve. Ettől válnak vibrálóvá, színgazdaggá a művei.

Internetes galériát működtet

Nagy Krisztián (Kinva) 1976-ban született Szekszárdon. Várdombon nőtt fel, ma is ott él párjával. Szobafestő végzettséget Bonyhádon szerzett 1994-ben. Képzőművésszé Saáry Zoltánnak köszönhetően vált, aki 1999-től segítette pályáján. Eleinte csak hobbinak tekintette a képalkotást, de 2005-től már ebből él. Internetes galériát működtet.

Tudását továbbadja, képzőművészeti tanfolyamokat szervez. Belekóstolt a weboldalkészítésbe és az online marketingbe is.

Az édesanyja emlékére készített kép

Fordulatokban gazdag életútját egy időben sportsikerek is jellemezték. Európa-bajnok karatés volt. Mindemellett verseket írt és megjelent egy önéletrajzi kötete, Így lettem KINVA címmel. (Kinva a megkülönböztető művészneve, mert van egy másik Nagy Krisztián is a kortárs alkotók között.)

Feleségétől nagyon sok segítséget, biztatást kap, akiről könyve ajánlásában így ír: „Ezt a könyvet feleségemnek, Andreának ajánlom, akinek a támogatása nélkül egészen biztos, hogy nem tartanék ott, ahol ma tartok.”

A képek a szerző fotói