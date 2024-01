A történet szerint Edward Morra (Cooper) New York-i író megismerkedik egy kísérleti gyógyszerrel, amely a lehető legnagyobb kapacitásra sarkallja az agyát, ezzel pedig jelentősen megváltozik, javul az élete. Az „intelligens gyógyszernek” köszönhetően elképesztő gyorsasággal képes elemezni apró részleteket és információkat. Tőzsdézni is kezd, és ebben is egyre sikeresebb.

Az élete egyszerűvé válik. Csak bekap egy pirulát, és máris mindent átlát, mindent megért, mindent azonnal a lehető legjobb módon képes megoldani. A rendkívüli képességei azonban másokat is kezdenek érdekelni, ezért hamarosan menekülni kényszerül. Ráadásul a gyógyszerrel is adódik egy kis problémája...

Bradley Cooper egyik interjújában elmondta, hogy ő mit kezdene azzal, ha rátalálna egy ilyen gyógyszerre? Ismertette, hogy azonnal megpróbálna több nyelven megtanulni, több hangszeren játszani, és valószínűleg megpróbálna pénzt is szerezni. Mivel szereti a szakmáját, színész maradna, filmeket is rendezne.

Csúcshatás, amerikai akcióthriller, AMC, 20 óra.