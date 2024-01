Nem mindenkinek adatik meg, hogy olyan veleszületett tehetsége legyen, mint Balásy Szabolcsnak, aki abszolút hallásának köszönhetően már gyerekkorában Máté Péter dalt játszott fejből zongorán, kotta híján.

– A szüleim elég korán felfedezték, hogy konyítok a zenéhez - emlékezett vissza a zeneszerző, majd hozzáfűzte: Édesapám nagyon sok Máté Péter dalt hallgatott, én egy nap kottát kértem tőle, hogy zongorán játszhassam azokat, viszont akkor még nem létezett ilyesmi, azt válaszolta, inkább próbálkozzak Schubert-tel, vagy Bach-hal, tehát komolyzenével. Erre egy nap megleptem őket, mert elkezdtem játszani az Éjszakák és nappalok című dalt, mire apám kérdezte édesanyámat, hogy mégis honnan szerzett nekem kottát, én pedig közöltem, hogy hallás után játszottam vissza a dalt, egy kis gyakorlást követően.

Szabolcs felmenői közt és családjában sem tud senkiről, akinek ez a tehetség megadatott volna, azonban apai nagyanyja a második világháborúban hortobágyi fogsága alatt autodidakta módon tanult meg zongorázni, anyai nagyapja Iregszemcsén oktatott ének-zenét és irodalmat, édesanyja is ének-zenét tanított és édesapja, bár orvos volt, mellette néptáncolt. A szolfézs alapjait édesanyja tanította neki, zenei pályafutása eztán kezdődött el, amikor pótfelvételizett a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumba, ahol a felvételivel hét perc után végzett.

– Kertész Attila tanár úr felvételiztetett, aki hét perc után kikísért. Édesanyám halálra vált arccal kérdezte tőle, hogy mi volt a baj. Mire ő csak annyit mondott: Ne aggódjon Cilike, ez a gyerek minden dalt elénekel és mindent eljátszik, olyan mint egy jó cigány, csak azt ne kérdezzék tőle, hogy mi az, amit játszik!

Énekel, tanít, zenét szerez és kórust is vezet fellépései mellett Balásy Szabolcs. Fotó: Máté Réka

Jelenleg a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumban tizenkét osztálynak tanít ének-zenét, emellett az iskolában vezeti a Babits Kamarakórust. 2011-ben létrehozott egy civil közhasznú tehetséggondozó szervezetet a Zeneszív Közhasznú Egyesületet, melynek alapvető célja a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, az egyéni és közös éneklés fejlesztése, konkrétan a zenével foglalkozó fiatalok színpadi szerepelésre való lehetőségeinek megteremtése. Fesztiválok, kórustalálkozók, koncertek közös szervezése, a színházi, komoly-és könnyű énekes szakma legnagyobb hazai képviselőivel történő együttműködés, melynek az iskolában működő Sibelius terem (Nemzeti Minősített Tehetségpont) ad otthont.

– Ez teszi ki az időm kisebb részét, emelett ugyanis a hangszerelésre és zeneszerzésre fordítom a legtöbb energiám. Itt van például máris a február 9-ei dátum, a pécsi Kodály Központban lépünk fel a Voisingers-szel, többek között házigazdaként, a VI. Pécsi Kórusjam rendezvényen is. Erre minden átiratot én magam készítettem, teljesen új repertoárt fogunk előadni. Olyan populáris dalokhoz is készítek átiratot, mint a DNCE ismert slágere a Cake By The Ocean.

Nemrég alkotói támogatást nyert, amiért cserébe egy Babits versekből összeállított estet szeretne szervezni.

– Bár nem volt elvárás a támogatás elnyerésével, én mégis úgy éreztem, hogy ismét szeretnénk adni valamit az embereknek, ezért újabb verses esttel készülünk. Korábban Babits halálának 80. évfordulójára készültünk egy ilyen összeállítással, illetve legutóbb a tavalyi évben, amikor 60 éves lett a PTE Babits Gimnázium, ez utóbbit kétszer is előadtuk. Hasonló módon Örkény zenés irodalmi estet is szerveztünk, ahol a novelláinak részleteit próbáltam énekelhetővé varázsolni, három vokalista, egy négy fős zenekar, két narrátor, két balett táncos és pár néptáncospár segítségével, akik tulajdonképpen eltáncolták, amit hallottak.

A 2001-ben alakult Vivat Bacchus alapító tagja. Jelenleg hét fővel működik az acapella csapat, és bár már nincs évi 150-200 koncertjük, megelégszenek a mostani 70-80 fellépéssel is. Ezenkívül a pécsi VoiSingers kórust is Szabolcs alapította 2012-ben.

– Végzős karvezető szakos hallgatóként elég furcsán álltak hozzám a tanáraim, mivel én mondhatni mindig árral szembe mentem. Ők úgymond "lemondtak" rólam, de én megakartam mutatni, hogy nincs igazuk, ezért 2012-ben írtam egy körlevelet a barátaimnak, hogy lenne-e kedvük csatlakozni egy kórushoz, akik örömmel vették a megkeresést és huszan meg is jelentek az első próbán. Az átirat, amit készítettem tetszett mindenkinek és így indult az egész. Sokan nem akarják elfogadni, hogy a komoly zene csekély társadalmi réteget mozgat, lényege pedig nem feltétlenül a megújulás. A mostani fiataloknak más a zenei igény szintje és ingerküszöbe, ami azt is mutatja hogy, nagyon is kell az igényes szórakoztató vonal, mely újszerű kikapcsolódási élményt nyújt.