Így van ezzel a tizenkilencéves (kissé introvertált) Percy is, aki hamarosan egyetemre megy. Szülei aggódnak érte, mivel úgy vélik fiúk életéből hiányzik a szórakozás, ezért apróhirdetést adnak fel, amiben barátnőt keresnek számára. A harminckét éves Maddie (Jennifer Lawrence) élete épp feje tetejére állt – házára az adóhatóság már rátette a kezét, épp kocsiját is lefoglalják, amivel egyébként mindennapi betevőjét is kereste –, amikor meglátja az alagút végén a fényt, azaz Percy szüleinek hirdetését, ami bár nem teljesen illik rá, szerencsét próbál. Az állásinterjú jól sikerül, és kezdetét veszi a fiú becserkészése, aki mit sem tud szülei ördögi tervéről.

Számtalan vicces jelenetnek lehetünk tanúi, ahogy a több mint tíz évvel idősebb Maddie próbálja magához édesgetni a fiút, sikertelenül. Rögtön az első próbálkozása során Percy azt hiszi a lány egy emberrabló, ezért még paprika spray-vel is lefújja. Úgy látszik, nem minden tizenéves srác szeretne magának idősebb barátnőt. Persze a hős álszerelmes nem adja fel, és addig küzd míg a fiúval össze nem jön egy randi, viszont Percy a vacsorán találkozik egy iskolatársával, akivel látszólag elég jól elbeszélget, sőt még telefonszámot is cserél vele. Maddie féltékeny lesz rá, de vajon így sem adja fel?

