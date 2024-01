A kézműves munka fogásait Szafner Tünde, Kapolyról érkezett szakember mutatja be a jelenlévőknek. Dobos Andrea helyi művelődésszervező lapunknak elmondta, hogy a kezdeményezés a Nemzeti Művelődési Intézet szakkör programja keretében zajlik, immár harmadik éve. Valamennyi szükséges anyag és szerszám, így a vessző, a metszőolló, az ár, a fonópad ettől az intézménytől érkezik a helyszínre.

Cs. Mayer Katalin Pári községből jelentkezett a vesszőfonó szakkörre (Beküldött fotó)

A legutóbbi, tavaly október 18-án kezdődő turnusra huszonnégy hölgy jelentkezett, ők hetente két alkalommal, csoport bontásban készítik alkotásaikat. A leggyakoribb a kosár, de akad a művek között kis láda, madáretető és koszorú alap is. A nagy sikert az is mutatja, hogy nemcsak Iregszemcséről és környékéről, hanem a szomszédvárból, Somogyból is jelentkeztek reménybeli kosárfonók.