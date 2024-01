A film, amely megelőzte a korát, és már a közösségi platformok és a valóságshow-k előtti időkben megmutatta, mi vár a médiafogyasztókra a kétezres évektől. A film, amely több mint huszonöt év elteltével is nagy hatást tud gyakorolni a nézőre, elgondolkodtat és napjainkban is érvényes társadalomkritikát fogalmaz meg. A Truman show.

A címszereplő, Truman Burbank nem is sejti, hogy békés szülővárosa egy óriási stúdió, amit egy mindenható producer ötlött ki. Truman a műsor főszereplője, de nem is tud róla, hogy születése óta élete minden mozzanata forgatókönyvírók ötlete alapján zajlik. Az élete egy véget nem érő valóságshow, melyben az ott élő és dolgozó emberek mind-mind színészek, így a családtagjai, a barátai és a munkatársai is. A soha le nem álló forgatás során azonban időnként néhány furcsaság történik.

Lezuhan egy stúdiólámpa, a semmiből forgalmi dugó alakul ki. És ezek apránként mind feltűnnek Trumannak is, míg végül rá nem jön az igazságra. Az ikonikussá vált zárójelenetben a műsor készítői által kreált viharban, egy vitorláson küzd azért, hogy maga mögött hagyhassa mindazt a békés idillt, amiben él, hogy megtapasztalja inkább az ismeretlent.

