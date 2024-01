Lukács Sándor Kossuth-díjas színművészt hívták meg, aki a helyi házasságkötő teremben lépett a mintegy száz fős közönség elé. Minden korosztályból érkeztek érdeklődők – sőt, a környező településekről is –, hogy meghallgassák a neves művész önálló estjét.

A vendéget a polgármester, Borbélyné Töttösi Ágnes köszöntötte. Közreműködött egy helyi tanár, Balogh László, aki más szerzemények mellett a Himnuszt is előadta billentyűs hangszerén. (Mint ismeretes, Kölcsey 1823. január 22-én fejezte be ezt a költeményét. A magyar kultúra napja a Himnusz születésnapja.)

Lukács Sándor meghitt hangulatot teremtett, saját életéről is beszélt, saját verseiből is idézett. Eddig 1985 óta kilenc kötete jelent meg. A színészi pályán összességében több mint ötven évet töltött, a Vígszínház tagja, de filmekben is szerepelt, és egyéb – fővárosi és vidéki – fellépéseket, önálló esteket is vállal. Nagydorogon is nagy sikert aratott.