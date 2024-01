– Nagyon jól sikerült az idei adventi programsorozat, amely idén három hétvégébe sűrűsödött és december 17-ig tartott. Az adventi napokon olyan ismert énekesek, művészek léptek fel, mint Király Viktor, Vásáry André, Kocsis Tibor, Kozma Orsi, Gáspár Laci vagy Gregor Bernadett, valamint Kovács Aliz, akiknek előadásaikra nagyon szép számban érkeztek látogatók, különösen, amikor az időjárás is kegyes volt. Teltházas volt a december 6-i Mikulásnapunk és a sütivásárunk is, utóbbin közel negyedmillió forintnyi jótékonysági adomány gyűlt össze a helyi szociális központ javára – számolt be az év utolsó heteinek eseményeiről Márkus Zalán, a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója.

– Minden év első vasárnapján tartjuk az újévi koncertet, ezen a hétvégén, január 7-én 18 órától a Budapest Klezmer Band ad újévi koncertet Jordán Adéllal a művelődési központ színháztermében – mondta az igazgató, kuriózumnak nevezve a Budapest Klezmer Band fellépését, amely megegyezik azzal a műsorral, amely január 1-jén elhangzott a Budapesti Kongresszusi Központban is. Január 19-én szintén újévi koncertet ad, ráadásul azonnal kettőt, 16 és 19 órától a paksi származású László Boldizsár és Szekeres Adrienn, akik olyan szólókkal és duettekkel készülnek, amelyeket Pakson még nem hallhattak tőlük.

A tavasz is mozgalmas lesz

Márkus Zalán a többi idei nagyobb programról is beszélt. Mint mondta, március 8-tól, nőnaptól egy teljes hetes rendezvénysorozat indul, amelynek a tavaszi fesztivál és a nemzeti ünnep áll majd a középpontjában. Ismert előadók, együttesek, színtársulatok vendégeskednek majd ezekben a napokban Pakson. A teljesség igénye nélkül Kepes András, Jakupcsek Gabriella, a Fedák Sári Színház, a Felefánt Zenekar, és számos egyéb program, történelmi előadások, kertészeti, életvezetési tanácsadás, youtuberek előadása várja majd az érdeklődőket. Elkezdődnek a kézművesfoglalkozások is a húsvétra hangolódás jegyében és egy Kalap Jakab koncerttel is készülnek a gyerekeknek. Márkus Zalán szerint egy egyhetes, igazi tavaszi zsongásra számíthatnak majd az ekkor ide látogatók. – A tavaszi szezonra egy operettgálával és egy nagyszabású Zámbó Jimmy koncerttel is készülünk – tette hozzá.

Újra lesznek korzó koncertek

Május 24-én 25-én rendezik meg a szokásos városnapot, amelyre a fellépők már megvannak, de személyükről később tudunk részletesebben beszámolni. Szeretnék a felújított Duna korzót is újra bevonni a rendezvényhelyszínek közé: itt, az állóhajón június 1-jén lesz egy szezonnyitó esemény, de júliusra és augusztusra is terveznek egy-egy koncertet szombatonként. Az idei Szent István Napokon, augusztus 17-20. között négynapos programsorozattal készülnek, szeptemberben pedig már negyedik alkalommal rendezik meg nagysikerű eseménysorozatot, a Paksi BorBálát.

Kész felújítási tervekkel kezdi az évet az intézmény

Az intézményvezető szerint az elmúlt évben sikeres színházi évadot zártak, több olyan előadásuk volt, amelyre az összes helyet megtöltötte a bérletes és jegyvásárló közönség, mind a gyermek, mind pedig a felnőtt előadások esetében. Hozzátette, hogy a színházkedvelő közönségnek az új évre is különleges előadásokkal szeretnének kedveskedni. A programokon kívül a művelődési központ felújításának is teljesen elkészült terveivel vág neki az intézmény. – Amint a forrás rendelkezésre áll, abban a pillanatban startra kész a ház bővítése és felújítása – fogalmazott a terveikről szóló beszámoló zárásaként Márkus Zalán.