Teltház előtt adott újévi koncertet a 100 Tagú Cigányzenekar hétfőn Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban. Berlinger Attila, az intézmény ügyvezető igazgatója elmondta, évek óta hagyomány, hogy egy magas színvonalú koncerttel nyitják az esztendőt, s idén a közel negyven éve működő, világhírű, klasszikus szimfonikus zenekar indította az évet.

A 100 Tagú Cigányzenekar ezúttal huszonöt muzsikussal képviseltette magát, illetve két szólista, Peller Károly és Szendy Szilvi operetténekes állt még velük színpadra. A repertoárban számos komolyzenei mű, többek között az újévi koncertek klasszikus dallamai is felcsendültek, így például ifj. Johann Strauss Tere-fere Polkája, de Brahms V. magyar tánca is. A Hungarikum címmel is büszkélkedő 100 Tagú Cigányzenekar tradicionális magyar cigánymuzsikát, magyar nótát és népdalt is játszik, így ezekből is ízelítőt adtak a koncerten.