– Illyés Gyulától a Tűvé Tevők és a Pottyantott elismerés című darabot mutatta be a társulat, akiket nemcsak helyiek, de rengeteg környékbeli település lakója is megtekintett nálunk - válaszolta kérdésünkre Molnár Józsefné, a település polgármestere. Az egyesület Bátaszéken, Őcsényben, Cikón, Kiskorpádon, Nagybajomon, Kisszálláson és Zsombón is előadta a produkciót.

Az egyesület vezetője Gál-Pál László így emlékezett vissza cikói előadásukra közösségi oldalán: „A hangulat fokozódik. De meddig? Egy szenzációs este, kedves fogadtatással, kiváló telt házas közönséggel. Felszabadultan, jókedvvel tudtunk reagálni minden tapsra, kacagásra. A felén túl vagyunk és nem várjuk a végét. A kicsi település közösségének lelkes hozzáállása példaértékű lehetne sok nagy község számára. Köszönjük a cikói barátoknak, polgármester asszonynak és minden embernek, akivel együtt lehettünk a szép estén.”