A tizennégy éves komlói srác, Végvári Sándor – annak idején, a hatvanas években – éjjelenként a paplan alá bújva hallgatta a Szabad Európa rádión játszott rock and roll slágereket, köztük: a Beatles, a Rolling Stones és Elvis Presley muzsikáit is.

– Ezeket a dalokat hallgatva tudtam, éreztem először igazán, hogy egy életem van, és azt nem pazarolhatom el, nincs mese, meg kell tanulnom angolul – emlékezett vissza Shawn Végvári. Ki is költöztem Amerikába, Palm Springs városába, ahol rengeteg híresség lakott. A napjaim úgy néztek ki, hogy reggel felkeltem, iskolába mentem, délután aludtam, és éjjel egy benzinkúton dolgoztam.

Egyik éjjel öten támadtak rá, sajnos ekkor még nem nagyon tudott angolul. Miután hátulról leütötték, próbálta megvédeni magát, így verekedésbe keveredett. A támadói elszaladtak, ő rendőrt hívott, és kórházba szállították.

– Eltörték az orrom, a könyököm, súlyosan megsérültem, még a helyi újságba, a Palm Desert-be is bekerült a hír, hogy járt egy szegény magyar menekült cserediák, aki idejött Amerikába, az ígéretek földjére, és majdnem megölték. Ez Elvis tudomására jutott, mivel volt itt a városban is egy háza, és olyan nagylelkű volt, hogy az ápolás és a kórházi tartózkodás költségeit, ami hatezer dollár volt, kifizette.

Shawn fél év múlva felépült, és elhatározta, hogy elmegy hozzá, és megköszöni a segítségét. El is ment Elvis Palm Springs-i házába, azonban a világsztár előző este bulit szervezett, ezért több órán keresztül várt, mire beengedték.

– Elvis mindenkivel nagylelkű volt. Mikor elmentem a házához, előző este nagy buli volt. A csajok özönlöttek kifelé, de nem engedtek be senkit. A Memphis Mafia és hat-hét rendőr mindig ott állt a házánál. Elmondtam, hogy ki vagyok és miért jöttem, ezért beengedtek hozzá. Körülbelül húsz percig voltam bent nála. Nagyon jó fej volt. Kérdezte, hogy nálunk Magyarországon lehet-e kapni a lemezeit, amire sajnos ekkor még nem volt a válaszom.

Huszonhét évesen kezdett igazán Elvis rajongóvá válni. Híres, privát sofőr lett, milliomosokat szállított. Egy alkalommal egy Los Angeles-ben élő barátját furikázta az autójával, és énekelt neki egy dalt Elvis-től, akinek ez annyira megtetszett, hogy meghívta a születésnapi partijára, ahová egy szál gitárral érkezett. Elmondása szerint az első pár szám után egyszerűen nem tudta abbahagyni, mert folyamatosan visszatapsolták. A barátai azt mondták neki, hogy ezzel kell foglalkoznia.

– Még egyszer láttam Elvist 1974-ben, ekkor határoztam el, hogy csináltatok egy Elvis ruhát. Utána költöztem Lake Tahoe-ba a Sierra Nevada hegységbe, ahol rengeteg kaszinó működik. Ezekben kezdtem Elvis show-kat adni. Miután beindult a dolog, egy évvel később elkezdtem hippi életet élni. Vettem egy Volkswagen buszt, és bejártam Amerikát.

Harminchat államban járt Amerikában, és fel is lépett mindenhol. Innentől kezdve ebből élt. Nemcsak Elvis dalait játszotta, de amerikai népzenét, country, western és blues dalokat is. Saját számokat is szerzett angolul, majd 1980-ban tért vissza a kontinensre és Németországba, München mellé költözött.

– Németország volt innentől kezdve a bázis, és bejártam Európát is. Spanyolország, Csehország, Norvégia, Svájc, Ausztria, Portugália, a Kanári-szigetek, szóval rengeteg helyen jártam, még Pestre is meghívott Vitray Tamás a műsorába, így a Mikroszkóp színpadán is felléptem.

Rengeteg fesztiválra és műsorra hívták, 1996-ban Frankfurtban a legjobb Elvis imitátornak választották. Elmondása szerint a zsűri a kiejtése miatt azt hitte, hogy amerikai. Mindig hazahúzta a szíve barátaihoz, amikor csak tehette, itt vakációzott.

Shawn közel négy évtizedet élt Németországban, majd három éve Magyarországra költözött vissza. Jelenleg Magyaregregyen lakik német feleségével. Nyolcvanegy éves kora ellenére a mai napig vállal fellépéseket. Legközelebb január 26-án, Komlón lép fel fiával, aki Amerikában született. Véleménye szerint ő a világ legjobb zongoristája, már harminc éve zenélnek együtt.