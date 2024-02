Duncan Macmillan angol drámaíró és rendező 1980-ban született, azaz mindössze negyvennégy éves, de már világsikerek fémjelzik alkotó munkáját. People, Places and Things című darabját bemutatta a Royal National Theatre of Great Britain, azaz Londonban a Királyi Nemzeti Színház.

A Lungs című drámáját pedig ugyancsak az angol fővárosban egy másik kultikus teátrum, a The Old Vic közönsége is zajos ünneplésben részesítette. A szerző német nyelvterületen is népszerű. Például a már említett Lungs – Atmen címmel – Németország vezető színháza, a berlini Schaubühne jóvoltából került a publikum elé.

A Szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn naprakész mivoltát, az időszerű, friss színházi törekvések iránti fogékonyságát dicséri, hogy Duncan Macmillan immár vármegyénk székhelyén is megjelenik. Bár nem személy szerint, de egy igen fontos és aktuális művével. Corinna Brocher fordításának köszönhetően All das Schöne – Minden, ami szép – címmel február 8-án, csütörtökön 10 órától egy különleges darab bemutatója várja a közönséget. Miután osztálytermi előadásról van szó, a premier nem a színházban lesz, hanem Pécsett, a Koch Valéria Iskolacentrumban.

A DBU honlapján található megjegyzés szerint: az All das Schöne humoros előadás egy halálosan komoly témáról. A történet szerint egy hétéves gyermek, édesanyja depresszióját leküzdendő, listát kezd írni mindazon szép dolgokról, amikért érdemes élni. Az anya az évek során mégis újabb és újabb öngyilkossági kísérletet követ el. A gyermek apja elhatárolódik a nehézségektől, a közben kamasszá cseperedett fiatal pedig már magán is felfedezni véli a depresszió jeleit. Ezzel egy időben viszont a szép dolgok listája is egyre hosszabb lesz. Megkezdődik tehát a harc az élet értelmét megkérdőjelező és az élet csodálatosságát bizonyító dolgok közötti egyensúly megtalálásáért.