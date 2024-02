Javában tanulják már be a télűző mondókákat a szekszárdi Mérey utcában a kicsik. A gyerekek ugyanis másfél hét múlva a felsővárosban megtartott kiszebáb égetés „főszereplői" lesznek. Műsorral készülnek ugyanis, ez náluk már hagyomány.

Mindenkit bevonnak a közös készülődésbe

A szülők között már hónapokkal ezelőtt meghirdették a pedagógusok a lehetőséget: akinek a gyermeke akar, szervezett formában részt vehet a kiszebáb égetésen. Jelentkezők minden esztendőben szép számmal akadnak, idén sem volt ez másként – tudtuk meg Molnárné Lovász Andreától, az intézmény vezetőjétől. Az óvoda pedagógusai nagy gondot fordítanak arra, hogy valamennyi kicsiből kihozzák azt, amiben ő a legjobb, éppen ezért hetek óta csoportokban gyakorolják a tél elűzésével, a tavasz közeledtével kapcsolatos mondókákat, dalokat. Ráadásul február 22-én, ovi váró napot tartanak, amikor is a náluk szokásos hagymánynak megfelelően apró kiszebábot készíthet majd minden kicsi. A portékákat aztán elvihetik két nappal később a Kápolna térre, ahol a meggyújtott máglyára dobhatják azokat, így felelvenítve a télűzés tradícióját.

Február 24-én kerül sor az idei kiszebáb égetésre

Az idei télűző kiszebáb égetésre a tervek szerint február 24-én, kerül majd sor. A szervezők korábban a Facebookon azt írták, a felnőtt vendégeket finom, helyi forralt borral, a kicsiket pedig a régi ízeket felidéző zsíros kenyérrel várják. Mindezek mellett pedig a Mérey utcába járó óvodások műsora szórakoztatja a térre kilátogatókat. Szollár a Zoltán a bejegyzésben ki is emelte, hogy a kicsik fellépésének nem kisebb célja van, mint hogy ezzel is népszerűsítsék a gyermeket vállaló párok körében ezt a városi intézményt. Akik pedig még ennél is többre vágynak, nekik minden igényüket kielégítheti a több méter magas, hagyományos eljárással készített kiszebáb és az égetésének látványa. A területen egyébként azóta többször is dolgoztak a Fősővárosi Kör tagjai, folyamatosan csinosítgatják a hamarosan vélhetően több száz vagy akár több ezer vendéget fogadó terciát.

Turisztikai tekintetben is egyre többet hoz Szekszárdnak

A Fősővárosi Kör közel egy évtizede élesztette újjá a Szekszárdon egykor igazi népünnepélynek számító Kápolna-téri kiszebáb égetés hagyományát. A civil rendezvény hamar a helyiek kedvelt eseményévé vált, amelynek eljövetelét minden esztendőben egyre többen várják, és folyamatosan nő a kilátogatók száma is. Szollár Zoltán, a szervező Fősővárosi Kör elnöke, helyi képviselő most arról ír a Facebookon, hogy a közösségi esemény már tavaly is túllépett a helyi jellegen, idén pedig a program felkerült a helyi szállásadók és borászatok naptárába is.

Mert ez is egy jó kis programnak tűnik egy Fősővárosi borkóstolóval és Szekszárd nevezetességeinek megtekintésével együtt. Szollár Zoltán, úgy folytatja a bejegyzését: „Kedves társ borászatok, szállásadók idén is bátran hirdessétek programjaitok között. Ti, Face-es ismerősök is hívjatok bátran vendégeket, családi barátokat vidékről is a télűző programra. Szekszárdi, Fősővárosi szállásainkon még talán van egy-két hely erre a februári hétvégére.“