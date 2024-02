Az iregszencsei csapat a Pajtaszínházi Szemle alkalmából léphetett fel a hazai színházművészet szentélyében, a Nemzeti Színház világot jelentő deszkáin. Az immár kilencedik állomásához érkezett kezdeményezés – miképpen az a Nemzeti Színház honlapján olvasható – „2015-ben indult útjára a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság együttműködésével mintaprogramként. Célja az volt, hogy olyan településeken, ahol korábban működött színjátszókör, de az évek során ez a mozgalom elhalt, újraélessze és megőrizze a színjátszó hagyományokat. A program olyan élményközpontú tanulási teret teremtett az amatőr színjátszó közösségek számára, ahol komplex művészeti és közösségformáló tevékenységek révén eljuthattak saját színpadi előadásaik létrehozásáig.”

Az Iregi Színjátszók a Nemzetiben, álló sor: Hegyi Ferenc, Somogyi Edit, Kuczora Vilmos, Szirbik Anita, ülő sor: Tolnainé Kelemen Beáta, Dobos Andrea, Fenyő Magdi és Matus Tamás. Fotó: Drávecz Ferenc

Az Iregi Színjátszók szakmai mentorálását Csáki Csilla vállalta. Annak idején Budapesten végezte el a színházrendezői szakot, 2015 óta Nagyszékelyben él családjával. Közreműködésének köszönhetően tavaly az újiregi színházcsoport debütálhatott a Nemzetiben, ugyancsak a Pajtaszínházi Szemlén.

Évek óta létező közösség, mely rendelkezik színpadi gyakorlattal

– Az iregszemcseiek rendhagyó csapatot alkotnak eddigi mentoráltjaim közül – hangsúlyozta Csáki Csilla. – Hiszen egy olyan, évek óta létező közösségről van szó, mely rendelkezik színpadi gyakorlattal és Szirbik Anita révén saját rendezővel is. Nevéhez fűződik a bohózat átírása, az alapszituáció megtartásával. Mintegy fél órás, jó humorú, helyzetkomikumokkal fűszerezett darab lett a végeredmény. Jómagam a mentoráláskor útbaigazítást adtam, segítséget nyújtottam a színészeknek, például a szerepek továbbfejlesztésében. Arra szerettem volna ösztönözni őket, hogy közeledjenek a profizmus felé. Ezt azért is akartam, mert az együtt és külön-külön is jól dolgozó Iregi Színjászók már több, mint amatőrök. Nagyon a helyén volt minden az előadásukban. Remélem, hogy most, a szép siker után továbbra is együtt maradnak.

Közös bennük, a színjátszás iránti szeretet

Szirbik Anita Iregszemcsén tanít, civilben magyar-ének szakos tanár. De mint bebizonyosodott, rendezőként is megállta a helyét.

– Máig nem sikerült kideríteni, hogy ki az eredeti szerzője a kabaréjelenetnek, amit fél órásra és nyolc szereplőre írtam át – mondta el lapunknak. – Színészeink részben helybeliek, azaz iregszemcseiek, illetve vannak köztük tamási lakosok is. Akad köztük géplakatos, nyugdíjas óvónő, művelődésszervező, ami közös bennük, az a színjátszás iránti szeretet. Már régóta ismerjük egymást, az előzmények 2009-re nyúlnak vissza. Ebből is adódik, hogy a próbák mindvégig nagyon jó hangulatban zajlottak. Rengeteget segített nekünk mentorunk, Csáki Csilla, valamint Bese Örs, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa. A Nemzeti Színházba érkezve az lepett meg bennünket, hogy egy igazi nagyüzem tárult elénk.

Az Iregi Színjátszók már most több meghívást kaptak

Ugyancsak ezt nyugtázta Dobos Andrea iregszemcsei művelődésszervező, aki a darabban egy szigorú asszonyt alakított.

– Nem mindennapi élménynek bizonyult a Nemzeti Színház kulisszái mögé látni, megismerni belülről ezt a színházi nagyüzemet és ott játszani – tette hozzá a fentiekhez. – Örülünk annak, hogy bennünket kísérő önkéntes, segítői csapatunk megoldott helyettünk minden fontos helyszíni díszletezős, hang- és fénytechnikai tennivalót. Így mi, „színészek” csakis saját magunkra koncentrálhattunk.

Szirbik Anita ugyancsak bemutatkozott színészként az általa rendezett bohózatban. A vígjáték végén tehát együtt hajolt meg a társulattal, a közönség tapsa közepette. A sikert jól jelzi, hogy az Iregi Színjátszók már most több meghívást kaptak különböző településekre, egy-egy vendégszereplés erejéig. A függöny tehát nem gördült le véglegesen.