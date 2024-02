Sas Erzsébet, nyugalmazott anyakönyvvezető, újságíró érkezett a házasság hete kapcsán a dunaföldvári könyvtárba, hogy nyolcadik könyvét itt is bemutassa – számolt be a Part Oldalak. A szekszárdi illetőségű anyakönyvvezető ugyanis korábban írt már egyebek mellett a gyermekkoráról, de készített egy kétkötetes portrékönyvet, sőt egy verseskötete is megjelent, legújabb kiadványa pedig a munkájáról szól, egy élet tapasztalataival, mégis humorosan. Aki 30 évig dolgozik anyakönyvvezetőként, annak bizony számos történet rejtőzik a tarsolyában, így van ez Sas Erzsébettel is, aki ezeket mind beleszőtte a kötetbe.

Az ezredik után már nem is számolta

Előadásából kiderült, hogy már a szülei is köztisztviselők voltak, de ő maga nem érzett affinitást a pénzügyi szakmához, viszont éppen akkoriban kezdődött egy képzés, amelynek az elvégzése után el tudott helyezkedni mint anyakönyvvezető a szekszárdi városházán.

Fotó: Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár.

Sas Ersébet szerint sokan kérdezik tőle, tudja-e, hány párt adott össze, de erre sajnos nincs pontos válasza, ugyanis 1978-tól, az ezredik esketés után már nem számolta tovább – mondta. Könyvében azokat a történeteket dolgozta fel, egészen pontosan ezekből ötvenet, amelyek számára valamiért tanulságosak, kedvesek vagy megindítóak voltak. A dunaföldvári felolvasó estjén ezek közül is hallhattak néhányat Weitner Marianna előadásában, hiszen barátai is elkísérték. Tóth István gitáros-énekes zenei betétekkel egészítette ki a programot, míg az íróval Budavári Miklós beszélgetett.

Egykor napi tíz esküvőt vezényelt le

Sas Erzsébet úgy fogalmazott, hogy a házasságot egy csodálatos dolognak tartja, hiszen az ember egy társas lény, akinek ezért szüksége van valakire, aki vele él. A dunaföldvári portál szerint további részleteket is mesélt a pályájáról, egyebek mellett azt, hogy amikor 1973-ban elkezdte a munkát, még volt olyan szombati napja is, amikor 10 esküvőt tartott. Ehhez képest a pályája végén már megfogyatkoztak az esküvők, ezzel arányosan pedig nőtt a válások száma, persze nem csak helyi szinten, az országos statisztikák szerint is.

Az est főszereplője, aki olyan kulisszatitkokba is betekintést engedett, mint hogy miért nevezte el a szekszárdi Művészetek Házának egyik boltívét boldogságkapunak, és ennek mekkora jelentősége volt abban, hogy a násznép időben távozzon a következő esküvőig a teremből.