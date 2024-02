Teszi ezt a Die Elefantenfrage – Az elefántkérdés – című mesedarab révén. Rebekka Bareith és Dominik Spies, a Deutsche Bühne Ungarn művészei elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztálynak szánják a kétnyelvű meseelőadást, mely interaktivitása révén nemcsak a megértést, hanem az aktív nyelvhasználatot is fejleszti. Felfogható akár alternatív németórának is. A ZsebSzínház további előnyei közé tartozik, hogy bárhol – osztálytermekben, óvodai csoportszobákban is – játszható. A bábok és a díszletek behatárolt méretei miatt az ajánlott nézőszám maximum hatvan fő. Az előadás – tájékoztatta lapunkat Lotz Katalin igazgató – a színház központi számain rendelhető.