A farsangtemetés egykor szinte csak a mohácsiak ünnepe volt. Ilyenkor beöltözve mókáznak többen azok közül is, akik vasárnap vendégeket fogadva talán ki sem jutottak az utcára.

Így zárult a 2024-es busójárás

Ma már nem egészen így van: ha több tízezres tömeg nem is volt a városban, több ezren biztosan összegyűltek kedden is a Széchenyi téren. Sokan éppen azért indulnak útnak ezen a napon, hogy elkerüljék a szombati és vasárnapi nagy tömeget. Őket az időjárás is kárpótolta a vasárnapi borús, esős napért, hiszen napsütés fogadta a télűzőket és a látogatókat.

Négy órakor elkészült a városháza lépcsőjén az ilyenkor szokásos, közös kép, külön-külön a busókkal és a sokac lányokkal, majd a Zora Néptáncegyüttes adott műsort a szabadtéri színpadon.