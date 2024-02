A történet szerint azonban elkezdi zaklatni egy helybeli férfi, a neve Blackway (Ray Liotta). Büntetlenül tevékenykedik a puszta szélén található kis közösségben, egykoron rendőr volt, bűnöző lett belőle.

Lillian a város seriffjéhez fordul segítségért, de ő azt tanácsolja neki, hogy legjobb, ha elhagyja a várost, ő is fél ugyanis Blackwaytől, és nem hajlandó ellene fellépni. Miután Lilliannal együttérez, végül azt mondja neki, hogy menjen el a városi fatelepre, és kérjen segítséget mástól.

Végül Lesternél (Sir Anthony Hopkins) és Nate-nél talál védelemre, az egész városban ők ketten azok, akik vele tartanak a Blackway nevű férfi ellen.

A film rendezője Daniel Alfredson, a történetet Joseph Gangemi és Gregory Jacobs írta Castle Freeman J. 2008-as Go with Me című regénye alapján. A film főszereplői: Sir Anthony Hopkins, Julia Stiles, a 2022-ben elhunyt Ray Liotta, Alexandre Ludwig és Hal Holbrook az utolsó filmszerepében, aki a film bemutatása után néhány évvel, 2021-ben hunyt el.

Prédára várva – HBO 2, 21 óra 26