Féhr György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a TelePaksnak örömmel számolt be róla, hogy mostanra elég jelentős törzsközönségük alakult ki. Mint mondta, ez a 180-200 ember minden évben megjelenik, akármilyen rendezvényt szerveznek is, de rendszerint érkeznek új vendégek is. Idén a legfiatalabb vendég 13 esztendős volt, a legidősebb pedig 90 éves is elmúlt. Az elnök szerint a bálon résztvevők többsége német gyökerekkel rendelkezik. A remek hangulatú bál egészen a hajnali órákig tartott.