Dr. Say István, a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke tartott előadást

Fotó: Ótós Réka

A helyi értékek és a helyi közösségek kapcsolata került terítékre azon a konferencián, amelyet a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság szervezett a Tolnai Művelődési Házban (korábbi nevén MAG-Házban). Az eseményre mintegy huszonöt településről több mint ötvenen vettek részt, többen a megyén kívülről érkeztek.

– Mindenkinek el kell döntenie, hogy mi a fontosabb: az érték, vagy az érdek? – tette fel a kérdést dr. Say István, a „Közösségi értékek – értékes közösségek; Tolna vármegyei értéktárak jelene és jövője” című rendezvényt megnyitva. A Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke nem hagyott kétséget a saját döntése felől, amit az is bizonyít, hogy csak a megyei értéktárban immár mintegy ötszáz érték szerepel, a „Tolnaikumok” száma pedig közelíti a negyedszázat. Mindez országos viszonylatban is jelentősnek számít.

A megyei értéktár bizottság közvetlenül a konferencia előtt is tartott ülést, ahol eldőlt, hogy a 34 legutóbbi felterjesztés közül öt új érték került be a megyei regiszterbe: Tolnáról a helyi városháza épülete; Attaláról dr. Földvári József (a JAPATE egykori rektora) munkássága; Madocsáról a temetői vadgesztenye fasor; Tengelicről Bodor Árpád tengelici pedagógus élete és munkássága; Dunaföldvárról pedig a Rozmaringos udvarház.

Az eseményen hat előadás hangzott el, mindegyik azt bizonyította, hogy a helyi értékek felkutatása és megismertetése milyen fontos szerepet képes játszani az adott település életében, boldogulásában.

Dóri Éva, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje többek között arra hozott konkrét, élő példákat, miként válhatnak a helyi értékek közösségi erőforrásokká.

A Taljándörögdről érkezett Hoffner Tibor, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért (KÖSZI) képviseletében elsősorban arról beszélt, miként lehet bevonni a fiatalokat az értékfeltáró munkába.

Tóth Györgyi, a megyei népfőiskolai társaság elnöke, a Tolnai Művelődési Központ vezetője a megyei települési értéktárak működését elemző diplomamunkájának főbb megállapításait osztotta meg a hallgatósággal.

Három Tolna megyei jó gyakorlatról is beszámoltak az előadók. Farkas Zsuzsanna, a Tengelici Értéktár Bizottság elnöke a Tengelicen 2018 óta évente megrendezendő Év települési értéke programsorozatról referált.

Fotó: Ótós Réka

Kőnigné Nagy Magdolna, az Attalai Értéktár Bizottság elnöke a „népességmegtartó képesség – képességmegtartó népesség” gondolat jegyében egyebek mellett a helyi gasztronómia szakkört, valamint a „Népi mesterségek nyomában” című programot tárta a közönség elé.

Appelshoffer János táncművész a húsz éve alakult Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület működésén keresztül mutatta be az értékőrző közösségépítés egyik eredményes módját.

A konferencia résztvevői a megyei és a tolnai értéktár néhány értékét bemutató standok mellett a Tolnaikum címet is elnyert, több mint kétszáz éves Tolnai Kékfestő Műhely termékeiből is láthattak egy mini kiállítást.

Zárásként a szervezők a szintén értéktárban nyilvántartott tolnai krumplinokli ebéddel kedveskedtek az értékőrzőknek.