Tv-ajánló 40 perce

Kiegyensúlyozott kapcsolat kontra igaz szerelem

Melanie gyönyörű, New York egyik legmenőbb ifjú divattervezője és most kérte meg a kezét a város legkívánatosabb agglegénye, aki történetesen nagyon gazdag is: a polgármester fia.

Gazsó Rita

Reese Witherspoon, a film egyik főszereplője Forrás: Shutterstock

Mindez olyan tökéletesen hangzik, hogy az már gyanús. Kell, hogy legyen benne valami kis hiba. Melanie vőlegénye nélkül akar hazautazni, hogy falusi szüleivel közölje a jó hírt. Már csak azért is, mert egyúttal a férjétől is el szeretne válni. Ugyanis még azelőtt, hogy nekivágott a fényes nagyvárosnak, otthon hozzáment az egyik borostás, nagyhangú, neveletlen, sörissza sráchoz. Mielőtt megérkezik a városi vőlegény, muszáj nyélbe ütni a vidéki válópert... A Mindenütt nő egy egyszerű kis szerelmi történet, amely azt próbálja bizonyítani, hogy a múltad elől nem tudsz elmenekülni. Andy Tennant, a romantikus filmek mestere, akinek olyan mozikat köszönhetünk, mint a Randiguru, az Örökkön-örökké vagy a Bolondok aranya, ezúttal kísérletet tesz néhány klasszikusnak számító szociális konfliktus ábrázolására. Ilyen az észak és a dél szembenállása, vagy a szegények és a gazdagok közötti ellentét. Nyilván nem árulunk el vele titkot: elképzelhetetlen, hogy ne happy end legyen a sztori vége. Vannak esték, amikor az ember semmi komolyra nem vágyik, csupán egy kis könnyed kikapcsolódást tervez. Na ilyenkor jöhetnek az ilyen habkönnyű vígjátékok, mint a Mindenütt nő, amelynek főbb szerepeiben a helyeske Reese Witherspoont és a sármos Patrick Dempseyt, valamint Josh Lucast láthatjuk. Mindenütt nő – hétfő, 22.30, Super TV2

