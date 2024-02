Mozgalmas volt 2023 a Csengey Dénes Kulturális Központ életében: sikeresek voltak a színházi bérletes programok, számos kiállításon, koncerten, családi programon vehetett részt a közönség, jelen volt az intézmény városi rendezvényeken, az általuk szervezett augusztusi Azahriah-koncertre pedig több mint 15 ezer ember gyűlt össze az Ürgemezőn – mondta a TelePaksnak az intézmény igazgatója, aki néhány hete már beszámolt portálunknak a tavalyi évről.

Márkus Zalán, a kulturális központ igazgatója szerint összehangolt munkát, nagy felkészültséget igényelt az államalapítás ünnepe alkalmából tartott programsorozat megrendezése, amelynek része volt egy élő nemzeti lobogó megalkotása is. Népszerű volt a bálaszínházi program a nézők és a fellépők körében egyaránt.

Várhatók újdonságok is ebben az évben

Paksi BorBála lesz idén is, de ezenkívül még számos színes programra hívja majd a közönséget a kulturális központ. Várhatók újdonságok is, illetve újragondolt rendezvények, mint például márciusban a tavaszi fesztivál, amely a nőnappal kezdődik majd, és egy héten keresztül tart humoresttel, bemutatókkal.

Az anyák napjára is készülnek a Csengey központ munkatársai, Zámbó Jimmy dalaiból ad koncertet Luigi. A Duna-partra is terveznek rendszeres programokat, a Paks and Roll táncos-zenés eseményt pedig az Ürgemezőn tartják majd meg. Mindemellett megmaradnak a hagyományos programok is, az intézmény idén is részt vesz a Város napja és az augusztus 20-i rendezvénysorozat lebonyolításában, összegzett az igazgató.