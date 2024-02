Akadt egy korszak vármegyénk történetében, amikor ezeken a tájakon a délszláv-balkáni népesség nagyobb létszámot ért el, mint az őshonos magyarság. Ez a különleges időszak a XVII. század közepére-végére érkezett el, amikor is a török hódoltság következményeként a magyarság megtizedelődött. Helyükbe érkezek az említett balkáni – főleg szláv – népelemek és hosszú időre meg is telepedtek ezen a vidéken.

Sajátos kultúrájuk tehát része a vármegye történetének, jóllehet a korábbi időszakokban nem kerültek a kutatás reflektorfényébe. Ezt a hiányt pótolja egy, a Wosinsky Mór Múzeum kiadásában frissen megjelent, szép kivitelű, igényes kiadvány. A rác/balkáni népesség településtörténete és anyagi kultúrája a hódoltságkori Dél-Dunántúlon című, több mint 270 oldalas kötet a 2021-ben az intézményben tartott konferencia anyagát foglalja magában. A kiadványt szerkesztőként – Máté Gábor kollégájával együtt – dr. K. Németh András, a Wosinsky Mór Múzeum régész főmuzeológusa jegyzi.

A teol.hu podcast vendégeként ismertette a forrásként szolgáló konferenciát, melynek tizenkét tanulmánya – valamint az előszó – adja a kötet tartalmát. A szövegrészeket, tanulmányokat számos színes fénykép illusztrálja, ráadásul térképek is segítik az eligazodást. Dr. K. Németh András arról is beszél, hogy miért is támaszkodott a török hatalom erre a népelemre és a vármegye mely helyszínein hagytak maguk után fontos tárgyi emlékeket. A régész főmuzeológus a Tamási-mezőn kutatott, itt is számos jellegzetes rác/balkáni lelet került elő.